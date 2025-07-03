Samanyolu Haber /Dünya / Trump ile Putin arasında kritik temas! /03 Temmuz 2025 17:01

Trump ile Putin arasında kritik temas!

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye saatiyle saat 17.00'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini duyurdu. İki liderin görüşmede neler konuşacağına dair ise henüz bir açıklama gelmedi.

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 Ukrayna ile yürütülen müzakerelerde yeni barış masası için İstanbul’u işaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da bir fuar merkezini ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump, ile görüşeceğini duyurmuştu.
TRUMP SAAT VERDİ

Putin’in açıklamasının ardından Rusya ve Ukrayna arasında 3 yıldır devam eden savaşın sona ermesi için yürütülen barış görüşmelerinde önemli bir rol üstlenen ABD Başkanı Donald Trump’tan da bir açıklama geldi.

SİLAH KARARI SONRASI DİKKAT ÇEKTİ

Trump, Putin ile Türkiye saati ile 17.00'de telefonda görüşeceğini duyurdu. Öte yandan Putin’in Trump ile yapacağı görüşmenin Washington’un Ukrayna’ya belirli silah sevkiyatlarını tamamen durdurduğuna dair haberlerin ardından olması dikkat çekti.

ABD yönetimi, Ukrayna’ya yapılması planlanan bazı askeri mühimmat sevkiyatlarını durdurma kararı aldı. Pentagon’un yürüttüğü inceleme sonucunda, bu mühimmatların gönderilmesinin “ABD çıkarlarına öncelik vermek amacıyla” askıya alındığı bildirmişti.
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