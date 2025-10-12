Trump ile Zelenskiy arasında kritik görüşme: Ukrayna için barış sinyali

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmenin çok olumlu ve verimli geçtiğini ifade eden Zelenskiy, Görüşmede Rusya’nın saldırıları, Ukrayna’nın hava savunması ve enerji altyapısına yönelik destek konularının ele alındığını belirtti.





'SAVAŞLAR DURDURULABİLİR' MESAJI

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de sağlanan anlaşmaya dikkat çekti. Trump’ı 'olağanüstü bir başarı' olarak nitelendirdiği Ortadoğu anlaşması nedeniyle tebrik etti. Ukrayna lideri, “Eğer bir bölgede savaş durdurulabiliyorsa, Rusya savaşı da dahil olmak üzere diğer savaşlar da durdurulabilir” ifadelerini kullandı. Trump’a Rusya’nın Ukrayna enerji altyapısına yönelik saldırıları hakkında bilgi verdiğini belirten Zelenskiy, ABD’nin desteğine teşekkür etti. İki liderin görüşmesinde hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi ve bu konuda yürütülen somut anlaşmaların da masaya yatırıldığı kaydedildi.