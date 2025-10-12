Samanyolu Haber /Dünya / Trump ile Zelenskiy arasında kritik görüşme: Ukrayna için barış sinyali /12 Ekim 2025 09:40

Trump ile Zelenskiy arasında kritik görüşme: Ukrayna için barış sinyali

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ABD Başkanı Trump, savaşın sonlandırılmasına dair kritik bir telefon görüşmesi yaptı. Zelenskiy, Gazze'de varılan anlaşmaya dikkat çekerek, "Rusya savaşı da durdurulabilir” dedi.

SHABER3.COM

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmenin çok olumlu ve verimli geçtiğini ifade eden Zelenskiy, Görüşmede Rusya’nın saldırıları, Ukrayna’nın hava savunması ve enerji altyapısına yönelik destek konularının ele alındığını belirtti.

'SAVAŞLAR DURDURULABİLİR' MESAJI
Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de sağlanan anlaşmaya dikkat çekti. Trump’ı 'olağanüstü bir başarı' olarak nitelendirdiği Ortadoğu anlaşması nedeniyle tebrik etti. Ukrayna lideri, “Eğer bir bölgede savaş durdurulabiliyorsa, Rusya savaşı da dahil olmak üzere diğer savaşlar da durdurulabilir” ifadelerini kullandı. Trump’a Rusya’nın Ukrayna enerji altyapısına yönelik saldırıları hakkında bilgi verdiğini belirten Zelenskiy, ABD’nin desteğine teşekkür etti. İki liderin görüşmesinde hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi ve bu konuda yürütülen somut anlaşmaların da masaya yatırıldığı kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump ile Zelenskiy arasında kritik görüşme: Ukrayna... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:55:56