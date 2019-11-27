Trump ilk kez ifadeye çağrıldı

Trump'ın avukatlarıyla katılması beklenen soruşturmada, uzmanlar da tanık olarak hazır bulunacak. ABD Başkanı soruşturmaya katılırsa ilk kez azil süreciyle ilgili doğrudan ifade vermiş olacak.







Temsilciler Meclisi Başkanı Jerrold Nadler soruşturmanın yeni bir aşamaya geldiğini belirterek, "İlk görevimiz Başkan Trump'ın görevini kötüye kullandığına ilişkin iddialara verilecek cevaplar için bir çalışma yapmak." diye konuştu. Nadler'in ayrıca Trump'a haklarını hatırlattığı bir de mektup gönderdiği açıklandı.





Temsilciler Meclisi, geçen ay yaptığı oylamayla azil soruşturmasının usullerini belirlemiş, kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmış, bu kapsamda ilk oturum 13 kasım Çarşamba günü yapılmıştı.





ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuz ayında telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Trump'ın Zelenskiy'e, 2016 başkanlık seçimlerindeki rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmişti. ABD Kongresindeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.





Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuştu. Ancak Trump'ın, telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.





Beyaz Saray, söz konusu telefon görüşmesinin dökümünü yayımlamış ve Trump'ın Ukrayna'ya vadettiği yardımlarla, görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.



