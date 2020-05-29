Trump imzaladı: Şimdi ne olacak?



Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Twitter başta olmak üzere bazı sosyal medya platformlarına yönelik "kapatma" tehdidinin akabinde sosyal medyaya dair bir kararname imzaladı.

Twitter'a yönelik eleştiride bulundan Trump, "Twitter'ın bir içeriğin doğruluğunu kontrol etmeyi ya da görmezden gelmeyi tercih etmesi siyasi aktivizmden başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

"Kararnameyle sosyal medya şirketleri artık sorumluluktan muaf olmayacak." diyen Trump, "Bugün ifade özgürlüğünü en büyük tehlikelerden birinden korumak için buradayız." şeklinde konuştu.

TRUMP'A GÖRE YANILTICI UYGULAMALAR

2020 başkanlık seçimlerine yönelik sosyal medya platformu Twitter ile çekişen Trump, Adalet Bakanı William Barr'a sosyal medya şirketlerinin "yanıltıcı uygulamalarına karşı" eyalet yönetimleriyle ortak çalışma konusunda talimat verdiğini açıkladı.

Trump, "muhafazakâr sesleri bastırmakla suçladığı" sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etmişti.

80 milyondan fazla takipçisi olan Trump, Twitter’da yaptığı açıklamada posta yoluyla gönderilecek oy pusulalarının "büyük ölçüde hileli" olacağını söylemişti.

Trump’ın açıklamalarından birkaç saat sonra Twitter, Trump’ın paylaşımlarının altında mavi ünlem paylaşarak okuyucuları "posta yoluyla gönderilecek oy pusulalarına dair doğruları öğrenmeye" çağırmıştı.





TARTIŞMA DELİLSİZ BİR MESAJ PAYLAŞMASI İLE BAŞLADI





Trump'ın sosyal medya platformlarını koruyan yasanın gözden geçirilmesi için başkanlık kararnamesi imzalayacağı haberi, Trump'ın posta yoluyla oy kullanılmasının sahteciliğe yol açacağı şeklinde delilsiz bir paylaşım yapmasıyla başladı.





Bunun üzerine Twitter'ın kullanıcılarına bu paylaşımın teyide muhtaç olduğu uyarısı yapması ve Trump'ın muhafazakârları susturmaya çalışmakla suçladığı internet sitelerini kapatmakla tehdit etmesi üzerine geldi.





TEKNOLOJİ FİRMALARI ALEYHİNE DAHA FAZLA DAVA AÇILABİLİR





Reuters haber ajansına göre söz konusu başkanlık kararnamesi, Federal İletişim Komisyonu'na (FCC), İletişim Uygunluk Kanunu'nun 230 numaralı bölümü altında yer alan düzenlemelere açıklık kazandırma ve öneriler getirme yükümlülüğü veriyor.





İletişim Uygunluk Kanunu online platformlara, kullanıcıları tarafından yapılan paylaşımların içeriğinden sorumlu olma muafiyeti getiren federal bir kanun.





Kanunda yapılacak değişiklikler, teknoloji firmaları aleyhine daha fazla dava açılmasına sebep olabilir.







Başkanlık kararnamesi, Federal İletişim Komisyonu'nun, sosyal medya şirketlerinin paylaşılan içerikler üzerinde değişiklikler yapmasının, bu şirketlerin İletişim Uygunluk Kanunu'nun 230 numaralı bölümünün teminat altına aldığı korumayı kaybetmesi anlamına gelip gelmeyeceğini gözden geçirmesini talep ediyor.





ONLINE SANSÜR VAK'ALARINI İNCELEMEK İÇİN ADIM





Kararname ayrıca Federal İletişim Komisyonu'na sosyal medya platformlarının içerik uygunluğunu belirlemede yanıltıcı yöntemlere başvurup başvurmadığını ve bu platformların ilke ve politikalarının hizmet kullanım şartlarıyla uyuşup uyuşmadığını inceleme zorunluluğu getiriyor.





Kararname taslağına göre Beyaz Saray Dijital Strateji Dairesi, vatandaşların online sansür vak'alarını bildirmesine yardımcı olarak bir sistem tesis edecek.





Beyaz Saray Teknoloji Önyargı Aygıtı olarak adlandırılan sistem, internette sansür uygulamalarına ilişkin şikayetleri toplayacak ve bunları Adalet Bakanlığı'yla Federal Ticaret Komisyonu'na (FTC) iletecek.





ŞİKÂYETLERİ HANGİ KOMİSYON İNCELEYECEK?





Federal Ticaret Komisyonu, bunun üzerine, ''harekete geçmeyi dikkate almakla'' sorumlu olacak, söz konusu şikâyetlerde belirtilen durumların yasalara aykırı olup olmadığını inceleyecek.





Şikayetlere dair rapor hazırlayacak ve bu raporu kamuoyuna sunacak.





Başkanlık kararnamesi taslağı ayrıca Adalet Bakanı'nın aralarında eyalet başsavcılarının da olduğu bir çalışma grubu oluşturması ve bu grubun, online platformların haksız ve yanıltıcı eylemlere girişmesinin önüne geçen eyalet yasalarının uygulanış şeklini incelemesini de öngörüyor.





FEDERAL HARCAMALAR DA MERCEK ALTINA ALINACAK





Çalışma grubu ayrıca online platform kullanıcılarını, başka kullanıcılarla etkileşimler ya da paylaşılan içerikler temel alınarak takip edilecek ya da takip edilecekler listesi oluşturacak.





Online reklamlar için yapılan federal harcamalar da online platformların ifade özgürlüğünü kısıtlamadığından emin olmak için federal daireler tarafından inceleme altına alınacak.





Amerika'nın Sesi'nin (VOA) haberine göre kararname, her federal daire başkanının elde ettiği bulguları 30 gün içinde İdare ve Bütçe Dairesi Başkanlığı'na iletmesi zorunluluğu getiriyor.