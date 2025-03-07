Samanyolu Haber /Ekonomi / Trump imzayı attı, işte Bitcoin'de yeni dönem /07 Mart 2025 08:41

Trump imzayı attı, işte Bitcoin'de yeni dönem

ABD Başkanı Donald Trump, kripto para rezervi oluşturulmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

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Bu kararname ile Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana ve Cardano gibi dijital varlıklar ABD'nin stratejik rezervine dahil edilecek. Ancak rezervlerin nasıl yönetileceği ve ekonomiye nasıl katkı sağlayacağı konusunda henüz detay verilmedi.

Beyaz Saray’ın kripto para politikalarından sorumlu yetkilisi David Sacks, rezervin hükümetin elinde bulunan ve el konulan Bitcoinlerle finanse edileceğini belirtti. Trump, hafta başında yaptığı açıklamada, rezervde yer alacak beş dijital varlığı duyurduktan sonra bu varlıkların piyasa değerinde önemli artışlar yaşandı.

David Sacks’in duyurusunun ardından Bitcoin fiyatı kısa süreliğine yüzde 5’in üzerinde değer kaybederek 85 bin doların altına düştü, ardından 88 bin 107 dolardan işlem gördü. Capriole Investments’ın kurucusu Charles Edwards, bu durumu "Hükümetin elindeki mevcut Bitcoinler sadece süslü bir isim verilmiş oldu. Bu, makyajlanmış eski bir plan" şeklinde değerlendirdi.
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