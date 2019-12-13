Samanyolu Haber /Dünya / Trump’ın azli için yöneltilen iki suçlama kabul edildi /13 Aralık 2019 21:43

Trump’ın azli için yöneltilen iki suçlama kabul edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevinden azli için işleyen süreçte yeni bir aşamaya gelindi. Trump’ın azli için yöneltilen iki suçlama ABD Temsilciler Meclisi’nin Adalet Komitesi’nde kabul edildi

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ABD Temsilciler Meclisi’nin Adalet Komitesi’nde Trump’ın görevden azli için yöneltilen iki suçlama kabul edildi. Yeni yılın ilk günlerinde Trump’ın azli için yargılamanın Senato’da başlaması bekleniyor.

sol.org.tr'de yer alan habere göre ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump'a yöneltilen iki azil suçlamasını kabul ederek genel kurula sundu.

Trump’a yönetilen “görevi istismar” ve "Kongre’nin çalışmasını engelleme" suçları komitede kabul edilerek Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’na sunuldu.

İki maddenin Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde gelecek hafta yapılması beklenen oylamadan geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak Temsilciler Meclisi’nde alınacak azil kararında son sözü Senato söyleyecek.

2020’nin ilk günlerinde Trump’ın azli için yapılacak yargılamada Senato mahkeme vazifesi görecek. Senato’da çoğunluğu ise Trump’ın partisinden Cumhuriyetçi senatörler oluşturuyor. Bu da Trump’ın başından beri “cadı avı” diye nitelediği soruşturma sonucunda azledilmesi olasılığının pek de olmadığını gösteriyor.

ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkında Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile yaptığı bir telefon görüşmesinde, 2020 başkanlık seçimlerinde olası rakibi Demokrat Partili Joe Biden ve oğlunun Ukrayna’daki faaliyetleri konusunda soruşturma açması için baskı yaptığı gerekçesiyle azil soruşturması başlatmıştı.
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