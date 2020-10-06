Samanyolu Haber /Gündem / Trump’ın corona paylaşımını Facebook sildi Twitter da gizledi /06 Ekim 2020 21:11

Trump’ın corona paylaşımını Facebook sildi Twitter da gizledi

Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'ın mevsimsel gribin corona virüsünden daha öldürücü olduğunu iddia ettiği paylaşımı sildi.

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Geçtiğimiz günlerde corona virüsüne yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, Facebook ve Twitter’da mevsimsel gribin coronadan daha öldürücü olduğunu savunan bir paylaşım yapmıştı.

Facebook, Trump’ın paylaşımını yanılş bilgiler içerdiği için kaldırdı. Twitter da ABD Başkanı’nın paylaştığı gönderiyi gizledi.

Twitter, aynı mesajı görüntülemek isteyenler için “Bu tweet, COVID-19 ile ilgili yanıltıcı ve potansiyel olarak zararlı bilgilerin yayılmasına ilişkin Twitter kurallarını ihlal etti” ifadelerinin yer aldığı bir mesaj yayınladı.

Trump’ın paylaşımında uyarının ardından gönderiyi görmek isteyenlerin ‘Görüntüle’ tuşuna basarak paylaşımı görebileceği belirtildi.

TRUMP TABURCU OLMUŞTU

Trump, corona virüsü nedeniyle kaldırıldığı Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’nden taburcu edildi. Trump, hastanenin çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlamadı, ancak eliyle iyi olduğuna işaret etti ve ”Teşekkür ederim” dedi.


Maskesi takılı olarak hastaneden çıkan Trump, kimseden yardım almadan merdivenleri inerek kendisini Beyaz Saray'a götürecek helikoptere taşıyan araca kadar yürüdü. Daha sonra Trump başkanlık helikopteriyle Beyaz Saray'a ulaştı.

ABD Başkanı Trump’ın doktoru Sean Conley, Trump’ın “son derece iyi olduğunu” ve hiçbir semptom göstermediğini belirtti.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Trump’ın sağlık durumuna ilişkin “Evde ilk geceyi dinlenerek geçirdi ve bugün hiçbir belirti göstermedi. Genel olarak durumu son derece iyi” ifadesi kullanıldı.
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