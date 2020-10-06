Trump’ın corona paylaşımını Facebook sildi Twitter da gizledi

Geçtiğimiz günlerde corona virüsüne yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, Facebook ve Twitter’da mevsimsel gribin coronadan daha öldürücü olduğunu savunan bir paylaşım yapmıştı.





Facebook, Trump’ın paylaşımını yanılş bilgiler içerdiği için kaldırdı. Twitter da ABD Başkanı’nın paylaştığı gönderiyi gizledi.





Twitter, aynı mesajı görüntülemek isteyenler için “Bu tweet, COVID-19 ile ilgili yanıltıcı ve potansiyel olarak zararlı bilgilerin yayılmasına ilişkin Twitter kurallarını ihlal etti” ifadelerinin yer aldığı bir mesaj yayınladı.





Trump’ın paylaşımında uyarının ardından gönderiyi görmek isteyenlerin ‘Görüntüle’ tuşuna basarak paylaşımı görebileceği belirtildi.



