Trump’ın ekibi Katar’dan Hamas yetkililerini geri çağırmasını istedi

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına bir yılı aşkın zamandır devam eden İsrail ile Hamas arasında yeniden ateşkes ve rehine takası sürecinin başlayacağı haberleri basına yansırken, İsrail'in The Times of Israel haber sitesi, konuya ilişkin yeni bir iddia ortaya attı.





Haberde, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın danışmanlarının, arabulucu ülkelerden olan ve Hamas'ın siyasi bürosuna da ev sahipliği yapan Katar'dan Hamas yetkililerini ülkeye geri çağırmasını istediği ileri sürüldü. Katar'ın Hamas yetkililerinin ülkeden ayrılmasını istediği geçtiğimiz dönemde basına yansımış, Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan "Hamas'ın Doha'daki ofisi kalıcı olarak kapatılmadı" açıklaması gelmişti. İsrail basınına yansıyan haberde, Trump'ın ekibinin, ateşkes ve rehine takası görüşmelerini yeniden canlandırmak için Katar'dan Hamas yetkililerini geri çağırmasını istediği belirtildi.





'KATAR, BU HAFTA HAMAS LİDERLERİNİ DOHA'YA ÇAĞIRDI'





Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de 4 Aralık'ta İngiliz Sky News kanalına yaptığı açıklamada, Trump'ın ekibiyle Gazze'deki ateşkes konusunda temas halinde olduklarını anlatarak, "(Gazze'deki) Durumun, Başkan Trump göreve başlamadan çözülmesi konusunda aynı fikirdeyiz ve bunu umuyoruz" demişti.





The Times of Israel haber sitesinin iddiasına göre, ABD'deki mevcut Joe Biden yönetimi Hamas yetkililerinin Katar'dan çıkarılmasını talep etmişti. Seçilmiş başkan Trump'ın ekibi ise bu hamlenin geri alınması çağrısında bulundu. Buna göre, ekibi, Trump'ın resmen göreve başlayacağı 20 Ocak 2025 öncesinde ateşkes ve rehine takası anlaşmasına varılabilmesi için Doha yönetiminin arabuluculuğunun 'kritik önemde' olduğu görüşünde.





Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırılan haberde, seçilmiş başkan Trump'ın geçiş ekibinin de talebiyle Katar'ın bu hafta rehine takası ve ateşkes görüşmelerini canlandırmak için Hamas liderlerini Doha'ya çağırdığı bilgisi verildi.