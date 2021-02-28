Trump’ın Erdoğan’a gönderdiği mektup 'örgüt propagandası' sayıldı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki M.S.Ö.’nün adına kayıtlı Facebook hesabından yaptığı kimi paylaşımlar, hakkında dava açılmasına sebep oldu. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünün talimatı ile Kulp İlçe Emniyet Amirliği tarafından M.S.Ö.’nün Facebook hesabında yapılan inceleme neticesinde yaptığı kimi paylaşımların “örgüt propagandası” olarak değerlendirilmesi üzerine hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılıp, iddianame hazırlandı.





M.S.Ö.’nün “örgüt propagandası” olarak değerlendirilen paylaşımları arasında HDP’lilere yönelik gözaltı operasyonlarına dair haberler, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya’nın paylaşımını alıntı yaparak, içeriğinde makinalı tüfeğin güvercinle kırıldığı ve "insan barışla yaşar" ibareli bir resim ve Kürtçe şarkıların yanı sıra ABD eski Başkanı Donald Trump’ın 9 Ekim 2019’da AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektup da yer aldı.





Trump’ın, Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye yönelik operasyona girişmesi öncesinde Erdoğan’a gönderdiği mektubu başka bir hesaptan alıntılayarak paylaşan M.S.Ö. hakkındaki iddianamede, “Şüphelinin 18 Ekim 2019 tarihinde Yüksekovaesnaf isimli facebook sayfasında alıntı olarak İngilizce yazılı ABD başkanı Donalt Trump tarafından yazıldığı iddia edilen mektubun fotoğrafı ve altında çevirisi olarak ABD başkanı Donalt Trump, Tayyip Erdoğan'a açıkça tehdit ve hakaret içeren bir mektup yazdı, mektup kamuoyunda yayınlandı. Türkçesi şöyle: ‘Sayın Başkan, iyi bir anlaşmaya varalım. Binlerce insanın katledilmesinden sorumlu olmak istemezsiniz ve bende Türk ekonomisini mahvetmekten sorumlu olmak istemem-ki bunu yaparım. Rahip Brunson sırasında size zaten bunun küçük bir örneğini gösterdim. Bazı sorunlarınızı çözmek için çok çalıştım. Dünyayı hayal kırıklığına uğratmayın. İyi bir anlaşma yapabilirsiniz. ISDG genel komutanı General Mazlum sizinle müzakere etmeye istekli ve geçmişte asla vermeyecek tavizleri vermeye de istekli. Onun bana yazdığı, benim yeni aldığım mektubun bir kopyasını size gönderiyorum. Bu işi doğru ve insancıl bir şekilde hallederseniz tarih sizi iyi hatırlayacaktır. İyi şeyler yaşanmazsa tarih sizi sonsuza dek bir şeytan olarak hatırlar. Sert adam olma, Aptallık etme! seni daha sonra arayacağım...’ yazısının paylaşıldığının ve 3 beğeni aldığının görüntülendiğinin görüldüğü…” değerlendirmelerinde bulunuldu.





Alınan ifadesinde suçlama konusu yapılan paylaşımların kendisine ait olduğunu kabul eden M.S.Ö. kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.





Buna rağmen hakkında iddianame hazırlanıp, sunulduğu Diyarbakır 11. Ağır Ceza. Mahkemesince kabul edilerek yargılamasına başlandı