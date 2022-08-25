New York’un eski valisi, Cumhuriyetçi Parti’nin etkili ismi ve Donald Trump’ın en yakın dostlarından biri olan Rudy Giuliani hakkında yazılan bir kitap hem bu baskın hem de Trump’ın Florida konutu Mar-a-Lago ile ilgili akılalmaz sırları ortaya çıkardı.



RUDY GIULIANI KİTABINDAKİ AKILALMAZ DETAY!





Andrew Kirtzman, 'Giuliani: Amerika'nın Belediye Başkanının Yükselişi ve Trajik Düşüşü' kitabında, Florida ön seçimlerinde partisinin aldığı kötü sonuçların ardından yaşadığı zorlu günlere odaklanıyor. Kitap, Rudy Giuliani’nin üçüncü eski karısı Judith Giuliani'nin yorumlarını içeriyor. Kitapta yer alan iddialara göre 2008 GOP (Cumhuriyetçi Parti) başkanlık yarışını kaybettikten sonra Giuliani, Trump'ın Mar-a-Lago’daki kulübüne, yani evine taşındığını söylüyor.



Trump’ın Florida’daki evinin altında 'gizli tünel var' iddiası

Eski karısı, Giuliani için, parti başkanlığı yarışından ayrıldıktan sonra çok içmeye başladığını ve 'klinik depresyon' geçirdiğini söylüyor. Ve kitaptaki flaş iddiaya göre Giuliani, Trump'ın depresyondayken ve çok içki içerken kaldığı evine gidip gelmek için Mar-a-Lago'nun altındaki bir tüneli kullandı!





FBI'IN BASTIĞI EVİN ALTINDA GİZLİ TÜNEL VAR





Giuliani'nin görünmeden bu eve girip çıkasına izin veren, basına ve siyasi rakiplerine yakalanmasına ise izin vermeyen bu tünel, yakın zamandaki FBI araması düşünülünce çok daha kritik bir konu haline geliyor. The Guardian'ın haberine göre Judith Giuliani kitapta, eski kocasının aşırı içki içmesini 'acıyı dindirmenin' bir yolu olarak tanımlıyor. Rudy Giuliani ise içki sorunu olduğunu defalarca reddetti. Zor zamanlarda Trump, Giuliani'nin Mar-a-Lago'nun karşısındaki caddede, Güney Okyanus Bulvarı'nın altındaki bir yeraltı tünelinden erişilen bir bungalovda kalmalarına izin verdi, böylece medyanın onu yakalamasından ve gelecek eleştirilerden kaçınabilirlerdi.





"DONALD SIRRIMIZI SAKLADI"





Hürriyet'te yer alan habere göre Judith Giuliani, Kirtzman'ın kitabında “Mar-a-Lago'ya taşındık ve Donald sırrımızı sakladı” diyor. Eski başkanın Güney Florida mülkü, zaten iyi bilinen bir yerken, FBI'ın bu ay mülkü aramasından ve ajanların 300'den fazla gizli belgeye el koymasından sonra sürekli ilgi topladı. Arama emrinin yayınlanması, ajanların, Trump'ın yabancı bir hükümete yardımcı olabilecek savunmayla ilgili bilgilerin izinsiz olarak kaldırılmasını engelleyen Casusluk Yasasını ihlal edip etmediğini araştırırken belgeleri aradıklarını gösterdi. FBI ayrıca, Trump'ın adaleti engelleyip engellemediğini araştırıyor.