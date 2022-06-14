Yedi Demokrat üye ve iki Cumhuriyetçi üyeden oluşan 6 Ocak Komisyonu başkanı Bennie Thompson, “Trump Amerikan halkının güvenine ihanet etmiş ve halk onu seçimde verdiği oylarla iktidardan göndermiş olmasına rağmen görevde kalmaya çalışmıştır” ifadeleriyle oturumu açtı.



6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını soruşturan komisyonun Cumhuriyetçi Partili iki üyesi Liz Cheney ve Adam Kinzinger

Bennie Thompson, “Bugün Donald Trump’ın seçimi nasıl kaybettiğinin ve seçimi kaybettiğini bildiğinin ve seçimi kaybetmesinin sonucu olarak demokrasimize saldırmaya karar vermesinin hikayesini anlatacağız” ifadelerini kullandı.



Komisyonun Cumhuriyetçi başkan yardımcısı Liz Cheney de oturumun başında yaptığı açış konuşmasında, eski Başkan Donald Trump’ın seçimi kazanmak için gereken oylara sahip olmadığı yönünde danışmanlarının söylediklerine kulak vermeyi reddettiğine dikkat çekti.



Liz Cheney, “Trump’ın seçim kampanyası ve hukuk ekibi usulsüzlük ya da seçimin sonucunu değiştirecek herhangi bir şey olduğu konusunda meşru bir tez olmadığını biliyordu” dedi.



“Giuliani içkiliydi”



Oturumda Donald Trump’ın eski danışmanlarından Jason Miller’ın önceden kayda alınmış ifadesinden bazı bölümler dinletildi.



Jason Miller, avukatı Rudy Giuliani’nin Trump’la seçim gecesi görüştüğünde seçimin kendilerinden çalındığını iddia ederek, başkanlık seçimini kendisinin kazandığını ilan etmesi gerektiğini söylediğini anlattı.



Miller, ifadesinde Rudy Giuliani’nin o gece içkili olduğunu düşündüğünü de belirtti.



Oturumda Donald Trump’ın 4 Kasım 2020’de yaptığı bir konuşmanın, “Bu seçimi kazanmaya hazırlanıyorduk ve doğrusunu söylemek gerekirse bu seçimi kazandık” dediği bölüm yayınlandı.



William Barr: “Trump’ın gerçeklikle bağı kopmuştu”



Eski Başkan Donald Trump döneminin Adalet Bakanı William Barr’ın daha önce kapalı kapılar ardında kaydedilmiş ifadesinden bir bölüm ilk oturumda olduğu gibi ikinci oturumda da yayınlandı.



William Barr, komisyona Trump’ın seçim gecesi daha olası bir kanıtı ya da bulguyu inceleme fırsatı bile olmadan hemen kapsamlı bir usulsüzlük olduğu iddiasını ortaya attığını söyledi.



Eski Adalet Bakanı Barr, Trump’ın herhangi bir kanıta dayandırmadan ortaya attığı iddialar için, “Gecenin sonunda Demokrat oyların gelmesiyle birlikte bazı eyaletlerde oy sayılarının değişmesi dinamiğine dayanıyor gibi görünüyordu” dedi.



William Barr, oturumda yayınlanan görüntülü ifade kaydında seçimde usulsüzlük iddialarını, “saçmalık ve delice şeyler” ifadeleriyle niteledi, Trump için “Bunlara inanıyorsa gerçeklikle bağını kaybetmiş demektir. Bunun bir parçası olmak istemedim“ ifadelerini kullandı.



Trump’ın eski kampanya yöneticisi eşi doğum yaptığı için oturuma şahsen katılamadı



6 Ocak komisyonunda bugün yapılan halka açık ikinci oturum planlanan saatten 30-45 dakika kadar geç başladı.



Eski Başkan Donald Trump’ın eski kampanya yöneticisi Bill Stepien’ın canlı olarak oturumda komisyonun çağrısı üzerine ifade vermesi bekleniyordu. Bill Stepien’ın, eşinin doğum yapması sebebiyle oturuma katılamadığı bildirildi.



“Zafer ilan etmek için bir dayanak olmadığını söyledim”



Oturumda Bill Stepien’ın ifadesinin bant kaydından bazı bölümlere yer verildi.



Buna göre Stepien ifadesinde, Trump’a seçim gecesi zafer ilan etmek için herhangi bir temel olmadığını söylediğini; ancak Trump’ın zafer ilan etmek konusunda ısrarlı olduğunu söyledi. Bill Stepien, “Sayın Trump benim haksız olduğumu düşünüyordu. Bana öyle söyledi” dedi.



Oturumun ilk bölümünde ifadesi dinlenen tanıklardan biri de, seçim gecesi Arizona eyaletini Demokrat aday Joe Biden’ın kazandığını ilan eden eski Fox News siyasi haberler editörü Chris Stirewalt’tı.



Sıkı güvenlik önlemleri



Oturumun yapılacağı Temsilciler Meclisi Cannon Kongre binasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.



Oturumun yapılacağı salon oturum başlamadan önce bomba uzmanları ve köpeklerle güvenlik taramasından geçti.



Kongre daimi akreditasyonu olan basın mensupları oturumu Temsilciler Meclisi Cannon binasındaki salondan izleyebildi.



6 Ocak Kongre saldırısı öncesinde Trump Beyaz Saray yakınlarında düzenlenen mitinginde binlerce destekçisine Kongre’ye yürüme ve ‘var güçleriyle savaşma’ çağrısında bulunmuştu.



Kongre üyeleri başkanlık seçimi sonuçlarını yani Biden’ın zaferini tescil etmek üzere ortak oturum için toplandıkları sırada, iki binden fazla Trump destekçisi süreci durdurmak amacıyla Kongre binasını basmıştı.



Dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence oturuma başkanlık ediyordu. Kongre üyeleri güvenli bir yere götürülmüş ve oyların tescil edilmesi sürecini tamamlamak üzere akşam saatlerine kadar da Kongre binasına dönmemişti.



Komisyon bugüne kadar binden fazla görgü tanığıyla görüştü ve 140 binden fazla belgeyi inceledi. Belge ve ifade talebinde bulunmak üzere 100 celp çıkardı.



6 Ocak Kongre baskınıyla bağlantılı olarak yaklaşık 850 kişi tutuklandı. Bunların 250’den fazlası güvenlik güçlerine saldırı ya da güvenlik güçlerini engellemekle suçlandı.