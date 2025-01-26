Trump’ın Grönland ısrarı sonrası Rusya, Kutup Konseyi’ndeki çalışmalarını yeniden başlattı

Samanyoluhaber.com - Moskova





Başkanlığını Norveç’in devam ettirdiği konsey, 2024 yılının ikinci yarısında video konferans formatında, toplantılarına devam etmişti. Konsey’in sürdürülebilir kalkınma, iklim, çevre koruma ve acil durumlara müdahale konularında faaliyet gösteren altı çalışma grubunda toplantıları yapılmıştı.





Yeni gelişmeyle Maria Zaharova, bu toplantılara, ilgili Rusya devlet daireleri ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığını söyledi. Ayrıca, “Kutup Konseyi’nin çalışmalarının, tüm kutup ülkelerinin çıkarları göz önünde bulundurularak devam edeceğini umuyoruz” dedi.





Zaharova, Rusya’nın, kutup bölgesinde barış ve istikrarı korumak, Arktik’in sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak, yerli halkın haklarını korumak ve hassas kutup çevresini korumak için yapıcı bir işbirliğini geliştirmeyi her zaman savunduğunu vurguladı.





Zaharova, “Kutup Konseyi çerçevesinde de, bu işbirliğini eşit ve karşılıklı fayda sağlama temelinde sürdürmeye hazırız” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Konsolide çalışmayı, mevcut koşullar ve ülkemizin bu alandaki hedefleri doğrultusunda yapılandıracağız” diye ekledi.





Son iki yıl boyunca, Arktik Konseyi’nin faaliyetleri, Mart 2022’de batılı ülkelerin Ukrayna’daki olaylar nedeniyle herhangi bir etkinliğe katılmayı durdurmalarının ardından fiilen askıya alınmıştı. Önemli olan husus ise Trump’ın Grönland ısrarı sonrası Rusya’nın, Kutup Konseyi’ndeki çalışmalara yeniden davet edilmiş olması.





1996 yılında kurulan Arktik Konseyi, çevre koruma ve bölgesel işbirliğini teşvik etmeyi amaçlayan yüksek düzeyde hükümetlerarası bir forumdur.





Konsey üyeleri arasında Danimarka (Grönland ve Faroe Adaları dahil), İzlanda, Kanada, Norveç, Rusya, ABD, Finlandiya ve İsveç yer almaktadır. Üye ülkeler arasında başkanlık her iki yılda bir rotasyonla değişmektedir.