Trump’ın gümrük vergileri ABD’ye ne kadar kazandırdı?

ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı tarife politikaları, ülke ekonomisinde dikkat çeken bir gelir artışı sağladı. Tarife adımları hem ülkeler hem de sektörler üzerinde etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği tarife politikaları, ülkenin gümrük vergilerinden elde ettiği geliri artırdı. Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla başlayan politikalar, ABD bütçesine önemli bir katkı sağladı. ABD Hazine Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, tarife politikalarının yürürlüğe girdiği şubattan itibaren ABD'nin gümrük vergilerinden elde ettiği gelirde istikrarlı bir artış görüldü.

AY AY GELİRLERDEKİ DEĞİŞİM
Trump'ın göreve başladığı ocak ayında 7,3 milyar dolar olan ABD'nin gümrük vergilerinden elde ettiği net gelir, şubatta 7,2 milyar dolara geriledi. Martta 8,2 milyar dolara yükselen gelirler, nisandan itibaren hızlı bir artış gösterdi.

Nisan: 15,6 milyar dolar
Mayıs: 22,2 milyar dolar
Haziran: 26,6 milyar dolar
Temmuz: 27,7 milyar dolar

2025 mali yılının 10’uncu ayı olan temmuz itibarıyla gümrük vergilerinden elde edilen toplam net gelir 135,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

TARİFE POLİTİKALARINDA ÖNE ÇIKAN ADIMLAR
Trump, ticaret politikasında tarifeleri önemli bir araç olarak kullandı. İlk olarak şubat ayında fentanil ve göçmen sorununu gerekçe göstererek Kanada ve Meksika’dan ithal edilen mallara yüzde  25, Çin’den yapılan ithalata ise yüzde  10 ek gümrük vergisi getirdi.

Mart ayında bazı tarifeler askıya alınırken, Çin’e uygulanan ek gümrük vergisi yüzde  20’ye yükseltildi. Trump, 6 Mart’ta USMCA uyumlu malların muafiyetini düzenledi ve 2 Nisan’ı "Kurtuluş Günü" olarak nitelendirdi.

Tüm ülkelere getirilen yüzde  10’luk temel gümrük vergisi 5 Nisan’da yürürlüğe girerken, bazı ülkelere özel daha yüksek ek tarifeler 9 Nisan’da devreye alındı.

ABD-ÇİN TİCARET GERİLİMİ VE MÜZAKERELER
ABD ve Çinli yetkililer, mayıs ayında İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya gelerek tarife müzakereleri yaptı. Bu görüşme sonrası, ABD’nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisi 90 günlüğüne yüzde  145’ten yüzde  30’a düşürüldü.

Trump, 12 Ağustos’ta Çin mallarına yönelik yüksek gümrük vergilerinin uygulanmasını 90 gün daha erteledi. Karşılıklılık esasına dayalı ek tarifeler, AB, İngiltere, Japonya ve Güney Kore gibi ticaret partnerleri için belirlenen oranlarla uygulanmaya devam etti.

SEKTÖRLERE ÖZEL TARİFELER VE GELİRLER
ABD Başkanı Trump, ülkelerin yanı sıra sektörlere özel tarifeler de uyguladı.

Çelik ve alüminyum ithalatı: 12 Mart yüzde  25, 4 Haziran yüzde  50
Otomobil ve hafif ticari araç ithalatı: 3 Nisan yüzde  25
Bakır ithalatı: 1 Ağustos yüzde  50
ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, 2025 mali yılı 10’uncu ayı olan temmuz itibarıyla gümrük vergilerinden elde edilen net gelir aylara göre şöyle:

Ay Gümrük vergilerinden elde edilen net gelir (Dolar) 
Ekim 2024 7.297.256.976,25
Kasım 2024 6.711.869.037,96 
Aralık 2024 6.814.380.564,22
Ocak 2025 7.341.415.936,58
Şubat 2025 7.246.812.675,38
Mart 2025 8.167.908.459,56 
Nisan 2025 15.633.917.348,71
Mayıs 2025 22.172.564.539,21
Haziran 2025 26.631.664.231,77
Temmuz 2025 27.670.054.031,40
Toplam 135.687.843.801,04

