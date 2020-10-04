Trump’ın hastanedeki fotoğraflarını paylaştılar

Corona virüsü salgınının merkez üssü olmasına rağmen maske takmayı önermeyen, maske ve sosyal mesafe kurallarının uygulanmadığı mitingler ve toplantılar düzenleyerek seçmenlerine seslenen ABD Başkanı Donald Trump, Cuma gününden beri kaldığı hastanede tedavi olmaya devam ediyor…

Dünya çapında 35 milyondan fazla corona virüsü vakasının tespit edildiği günlerde tedavi sürecine Maryland’daki Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’nde devam eden Trump’ın çalışırken çekilmiş görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı.

Dün bir video ile kamuoyuna seslenen Trump’ın gömlek ve ceketle çalışmalarına hastanede de devam ettiği görülüyor.









Trump’ın ilerleme kaydettiği belirtilirken, ABD Başkanı’nın Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, Fox News’e açıklamalarda bulundu. Cuma günü Trump’ın oksijen değerlerinin aniden düştüğünü açıklayan Meadows, Trump’ın yüksek ateşinin de olduğunu söyledi.





Şu an Trump’ın sağlık durumunun iyileştiğini söyleyen Meadows, “Trump’ın görüntüleri birkaç saat önce çekildi ve şu anki sonuçlara durum çok iyimser” ifadesini kullandı.





“TEHLİKEDEN ÇIKMADI”





Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın doktoru Sean Conley son güncellemeleri kamuoyu ile paylaştı. Conley, “Trump’ın ateşi yok ve durumu iyiye gidiyor fakat halen tehlikeden çıkmadı” dedi.





Conley, “Trump öğleden sonrasını işle uğraşarak geçirdi ve odasında hiç zorluk yaşamadan hareket edebiliyor” ifadesini kullandı.





Trump’ın Ruth Bader Ginsburg’un ölümünden sonra geçen hafta atadığı yüksek mahkeme yargıcı Amy Coney Barrett’ın törenindeki 6 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Bunlar ABD Başkanı Trump (kürsüde), Melania Trump (Sağdaki oturma bölümünün ilk sırasında siyah elbiseli), Kellyanne Conway (Melania Trump’ın arkasındaki beyaz elbiseli), John Jenkins (Conway’in sırasındaki siyah kıyafetli 4. adam), Mike Lee (karşı oturma bölümündeki ikinci sıranın başında olan mavi kravatlı adam) ve aynı sıranın altıncı koltuğunda oturan maskeli Thom Tillis.











TÖRENDEKİ 6 KİŞİDE COVID-19 ÇIKTI





ABD kamuoyunu yasa boğan yüksek mahkeme yargıcı Ruth Bader Ginsburg’un ölümü sonrasında Trump’ın alelacele atadığı yargıç Amy Coney Barrett için Beyaz Saray’da düzenlenen törende en az 6 kişinin Covid-19 çıkması uluslararası kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü.





Trump ve First Lady haricinde Kellyanne Conway, John Jenkins, Mike Lee ve Thom Tillis’te Covid-19 çıkması, sosyal mesafe kuralları ve maske kullanımının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi.