Samanyolu Haber /Dünya / Trump’ın özel temsilcisi Moskova yolcusu! /11 Mart 2025 10:54

Trump’ın özel temsilcisi Moskova yolcusu!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bu hafta içinde Moskova’ya gelerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Bu hafta gerçekleşmesi beklenen ziyaretle, Witkoff Moskova’ya ikinci kez gelmiş olacak. 11 Şubat’ta da gelen ABD’li yetkili, Rusya’da tutuklu bulunan ve mahkum takasıyla serbest bırakılan Amerikalı Mark Fogel’i teslim almak için Putin ile görüşmüştü.

Moskova ziyaretinin Suudi Arabistan’daki görüşmelerle bağlantılı olduğu düşünülüyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Ukrayna heyetiyle bir araya gelecek. 

Ukrayna tarafını ise Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha ve Savunma Bakanı Rustem Umerov temsil edecek. CNN, ABD’li yetkililerin Rus diplomatlarla da temas kurabileceğini öne sürse de, Rusya Dışişleri Bakanlığı bu hafta Suudi Arabistan’da yeni bir ABD-Rusya görüşmesi planlanmadığını açıkladı.

Taraflar Moskova ziyareti hakkında resmi bir açıklama yapmadı

Axios muhabiri Barak Ravid, Witkoff’un programına dayanarak Putin ile 13 Mart Perşembe günü görüşebileceğini yazdı. Ancak şu ana kadar ne Rusya ne de ABD yönetimlerinden Witkoff’un Moskova ziyareti hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Reuters’a konuşan bir kaynak ise Witkoff’un önce Abu Dabi ve Doha’ya gideceğini, ardından Moskova’da Putin ile görüşeceğini belirtti. Ancak görüşmenin kesin tarihi hala netlik kazanmış değil.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump’ın özel temsilcisi Moskova yolcusu! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:06:17