Trump’ın özel temsilcisi Moskova yolcusu!

Samanyoluhaber.com - Moskova





Bu hafta gerçekleşmesi beklenen ziyaretle, Witkoff Moskova’ya ikinci kez gelmiş olacak. 11 Şubat’ta da gelen ABD’li yetkili, Rusya’da tutuklu bulunan ve mahkum takasıyla serbest bırakılan Amerikalı Mark Fogel’i teslim almak için Putin ile görüşmüştü.





Moskova ziyaretinin Suudi Arabistan’daki görüşmelerle bağlantılı olduğu düşünülüyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Ukrayna heyetiyle bir araya gelecek.





Ukrayna tarafını ise Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha ve Savunma Bakanı Rustem Umerov temsil edecek. CNN, ABD’li yetkililerin Rus diplomatlarla da temas kurabileceğini öne sürse de, Rusya Dışişleri Bakanlığı bu hafta Suudi Arabistan’da yeni bir ABD-Rusya görüşmesi planlanmadığını açıkladı.





Taraflar Moskova ziyareti hakkında resmi bir açıklama yapmadı





Axios muhabiri Barak Ravid, Witkoff’un programına dayanarak Putin ile 13 Mart Perşembe günü görüşebileceğini yazdı. Ancak şu ana kadar ne Rusya ne de ABD yönetimlerinden Witkoff’un Moskova ziyareti hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.





Reuters’a konuşan bir kaynak ise Witkoff’un önce Abu Dabi ve Doha’ya gideceğini, ardından Moskova’da Putin ile görüşeceğini belirtti. Ancak görüşmenin kesin tarihi hala netlik kazanmış değil.