Trump’ın Özel Temsilcisi Witkoff, Orta Doğu’da

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail ile Hamas arasında aylardır sağlanamayan ateşkes için Orta Doğu’ya gidiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, ziyaretin temel amacının hem ateşkesi sağlamak hem de Gazze’ye insani yardım ulaştırmak olduğunu açıkladı.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Witkoff’un bölgeye “güçlü bir umutla” gönderildiğini belirterek, “İyi haberler alabiliriz diyebilirim ama bildiğimiz üzere bu oldukça değişken bir süreç” ifadelerini kullandı.



Witkoff’un ziyaret programına dair detay verilmezken, görüşmelerin içeriği ve temas kuracağı aktörler hakkında bilgi paylaşılmadı.



Gazze’de Kriz Derinleşiyor: En Kanlı Günlerden Biri Geride Kaldı



Witkoff’un ziyareti, Gazze’de 21 ayı aşkın süredir devam eden savaşta en kanlı günlerden birinin ardından geldi. Pazar günü yiyecek bulmaya çalışan en az 85 Filistinli hayatını kaybetti. Olay, İsrail’in Zikim geçiş noktası yakınlarında meydana geldi.



İsrail ordusu ölü sayısının abartıldığını ve yalnızca uyarı ateşi açıldığını savunurken, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), yardım bekleyen sivillerin İsrail güçlerince hedef alındığını duyurdu.



Sözcü Bruce, yaşananları “korkunç” olarak niteleyerek bu durumun ABD’nin yeni bir insani yardım koridoru oluşturma çabasını daha da acil hale getirdiğini söyledi.



Müzakerelerde Tıkanıklık Sürüyor



İsrail ile Hamas, haftalardır Katar’da dolaylı müzakereler yürütüyor. Ancak şimdiye dek yalnızca sınırlı ilerleme kaydedilebildi. En büyük anlaşmazlık noktası, ateşkes sonrası İsrail askerlerinin Gazze’de konuşlanıp konuşlanmayacağı konusu.



ABD’nin önerdiği plan, 60 günlük bir ateşkes sürecini kapsıyor. Buna göre Hamas bazı rehineleri serbest bırakacak, İsrail ise Filistinli tutukluları salıverecek ve Gazze’ye büyük çapta insani yardım girmesine izin verecek. Ayrıca bu süreçte taraflar kalıcı ateşkes için müzakerelere başlayacak.



Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas tamamen silahsızlandırılmadan savaşın bitmeyeceğini vurgularken, Hamas da rehineleri yalnızca savaş sona erdiğinde bırakacağını belirtiyor. Örgüt ayrıca Netanyahu’nun ateşkes sonrası savaşa dönmeyeceğine dair güvence talep ediyor.



Rehine Sayısı Belirsizliğini Koruyor



İsrail kaynakları, Hamas’ın elinde yaklaşık 50 rehinenin bulunduğunu, bunlardan yalnızca 20’sinin hayatta olduğuna inanıldığını bildiriyor. Mart ayında sona eren önceki ateşkesten sonra çatışmalar yeniden başlamıştı.



ABD'nin diplomatik girişiminin başarılı olup olmayacağı henüz belirsizliğini korurken, bölgedeki insani kriz her geçen gün daha da derinleşiyor.