Trump’ın Rusya çıkışları Rubleyi güçlendirdi

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 26 Şubat itibarıyla dolar/ruble kuru 86 seviyesinin altına inerek son altı ayın en düşük seviyesini gördü.



Uluslararası Forex piyasasında USD/RUB kuru, 25 Şubat’ta 86 ruble seviyesinin altına gerileyerek 8 Ağustos 2024’ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.



Doların hızla değer kaybetmesine rağmen, Moskova’daki döviz bürolarında büyük bir yoğunluk yaşanmadı. Sebep olarak Rusya'daki birçok banka eski basım dolar banknotları sunması gösteriliyor. Yeni banknotlar ise ek komisyonla satılıyor.



Dolar Neden Düşüyor?



Dolar/ruble kuru Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviyelerde seyrediyor. Şubat ayında rubleyi güçlendiren en önemli etken, Rusya ve ABD arasındaki diplomatik temasların yeniden başlaması ve Trump’ın Rusya lehinde açıklamaları oldu.



Yatırımcılar, yaptırımların kaldırılabileceği ihtimalini fiyatlayarak rubleye yöneldi. Ekonomist Natalya Vaşçelyuk (UK “Pervaya”), Rusya’ya giren yabancı sermayenin artmasının da rubleyi desteklediğini belirtti. Ayrıca Rus yatırımcıların portföylerini yeniden dengelemeleri ve ithalatta azalma beklentileri de rubledeki değer kazancını etkileyen faktörler arasında yer alıyor.



BKS Yatırım Uzmanı Mikhail Zeltser, dolar ve euronun teknik olarak hâlâ zayıf olduğunu ve düşüş trendinin devam edebileceğini belirtti. Zeltser’e göre, Trump’ın Rusya ile Ukrayna konusunda müzakerelerde ilerleme sağlandığını söylemesi, piyasada olumlu bir hava yarattı. Ancak doların güçlü bir destek seviyesinin 85 rublede bulunduğunu da vurguladı.



Ruble ilerleyen süreçte kademeli bir geri çekilme yaşanabilir



Analistlere göre, ruble şu an fazla değerlenmiş durumda ve ilerleyen süreçte kademeli bir geri çekilme yaşanabilir. Zeltser, şubat sonunda vergi döneminin bitmesi ve petrol sektörüne yönelik yaptırımların yürürlüğe girmesiyle doların bir miktar toparlanabileceğini belirtiyor.



PSB Ekonomik Analiz Bölümü Başkanı Yevgeny Loktyukhov, “Ruble aşırı alım bölgesine girdi, artık teknik olarak aşırı ısınmış görünüyor” dedi. Analistlere göre, jeopolitik risklerin azalması rubledeki primin büyük ölçüde ortadan kalkmasına neden oldu.



Önümüzdeki süreçte jeopolitik gelişmeler ve yaptırımların seyri, ruble ve doların yönünü belirleyecek temel faktörler olmaya devam edecek.