Trump’ın sosyal medya uygulaması Şubat’ta piyasada

Trump destekçileri ve perakende yatırımcıları, Trump'ın Cumhuriyetçi siyasi tabanıyla olan popülaritesinin kolay bir ticari başarıya dönüşeceği umuduyla Digital World'ün hisselerini hiç vakit kaybetmeden satın almıştı.

Ancak “Boş çek” şirketi ile yapılan satın alma anlaşması, düzenleme ve denetleme kurumlarına takılma riskiyle karşı karşıya. Demokrat Senatör Elizabeth Warren, geçen ay Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'dan, bu birleşmeyi menkul kıymet yasalarının olası ihlalleri çerçevesinde araştırmasını istedi. SEC, herhangi bir soruşturma planlayıp planlamadığı konusunda açıklama yapmayı reddetti.

TMTG geçen ay özel yatırımcılardan 1 milyar dolar daha topladı.

Kongre saldırısının birinci yıldönümü 6 Ocak'ta Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde düzenleyeceği basın toplantısını iptal eden Trump, bunun yerine 15 Ocak'ta Arizona'da bir mitingde açıklamalar yapacak. Trump’ın sosyal medya uygulaması ile ilgili konuşup konuşmayacağı ise bilinmiyor.





Donald Trump geçen Ekim ayındaki yazılı açıklamasında, "Taleban'ın Twitter'da büyük bir varlık gösterdiği ama en sevdiğiniz Amerika başkanının susturulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu, kabul edilemez. TRUTH Social'daki ilk ‘gerçeğimi’ çok yakında göndereceğim için heyecanlıyım" ifadelerini kullanmıştı.