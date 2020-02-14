Trump’ın tepki gösterdiği “The Hunt” vizyona sokuluyor

Eylül 2019’da vizyona sokulması beklenen film Texas El Paso’da 34 kişinin hayatını kaybettiği AVM baskının ardından yapımcı şirket tarafından geri çekilmişti. ABD’de 13 Mart’ta gösterime girecek olan film için Türkiye’de henüz bir vizyon tarihi verilmiş değil.





THE HUNT FİLMİNİN KONUSU

Betty Gilpin, Hilary Swank, Emma Roberts, Ethan Suplee, ve J.C. MacKenzie gibi simleri bir araya getiren The Hunt’ın konusu ise şöyle: On iki yabancı bir açıklıkta uyanır. Nerede oldukları veya oraya nasıl gittikleri hakkında hiçbir fikirleri yoktur. Karanlık bir internet sitesinin bir grup küresel elit sosyete üyesi için insan avı etkinliği içinde av olarak yer aldıklarını fark ettiklerinde dehşet dolu saatler başlar. Avlananlardan biri olan Crystal’in, avcıya dönüşmesi tüm dengeleri bozar. Bu yozlaşmış elit grup bir anda hedef haline gelir.





TRUMP’TAN AĞIR HOLLYWOOD ELEŞTİRİSİ





Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda film hakkında “Liberal Hollywood en üst düzeyde ırkçı, büyük bir nefret ve öfke barındırıyor. Kendilerine elit demeyi severler ama elit değildirler. Aslında, genellikle şiddetle karşı çıktıkları insanlar elit olanlardır. Bu film sorunu alevlendirip kaosa neden olmak için yapılmıştır. Kendi şiddetlerini yaratıyorlar ve sonra başkalarını suçlamaya çalışıyorlar. Onlar gerçek ırkçılar ve ülkemiz için çok kötüler.” değerlendirmesinde bulunmuştu.