Trump’ın Türkiye notları ortaya çıktı

ABD’de Trump yönetiminin, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımıyla ilgili yaptırım uygulanmasına karşı Senayo’ya gönderdiği yedi sayfalık bilgi notu sızdırıldı. Daily Beast sitesinde yayımlanan 17 Ekim tarihli notta, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Senato Dış İlişkiler Komitesi’nde kabul edilen ve Türkiye’ye yönelik yaptırım öngören tasarıya ilişkin çekincelerini ifade ettiği görülüyor.







RUSYA’YA DAHA ÇOK YAKINLAŞTIRIR KAYGISI





Belgede, Türkiye’nin Rusya’yla daha fazla yakınlaşmasına yol açacağı belirtilerek ihracat kısıtlamasıyla S-400 alımından ötürü cezalandırılmasına karşı çıkılıyor. Bu tür önlemlerin karşılıklı silah ticaretini durdurabileceği belirtilen belgede, bunun Türkiye’yi NATO’nun aleyhine olacak şekilde Rusya’ya daha çok yakınlaştıracağı savunuluyor.





NATO VURGUSU





Belgede, “NATO’nun kolektif savunmasını etkileyen birincil başlıklardan biri olan silah tedariğinin kesilmesi, Türkiye’yi Rusya ile ittifak yapmaya itebilir” ifadeleri yer alıyor. Belgede, yaptırımların ‘Türkiye’nin NATO bünyesinde parya muamelesi görmesine neden olacağı’ kaydedilerek, “Bu, Rusya’nın parlatmak ve suistimal etmek istediği anlatıyı besler” deniliyor.





Böyle bir yasayla Türkiye-Rusya ilişkisinin daha da ileri gideceği ya da Türkiye’nin silahlar için “diğer düşman silah tedarikçilerine” yönelebileceğine dikkatin çekildiği notta, “Bu yasa aynı zamanda, Türkiye’ye NATO’dan dışlanmış gibi davranmaktır” değerlendirmesinde bulunuluyor.





SDG’YE ÖZEL VİZEYE İTİRAZ





Notta, Suriye’de Amerikan askerleriyle birlikte savaşan YPG ve SDG mensuplarına ‘özel göçmen vizesi’ verilmesine yönelik yasa tasarısına da karşı çıkılıyor. Notta bu tür bir vize vermek için gerekli prosedürlerin sadece dokuz ay aldığı anımsatılarak, bu sürenin gerekli güvenlik taramalarının yapılması bakımından çok kısa olduğu vurgulanıyor.





“Özel göçmen vizesi” daha önce Irak ve Afganistan’da ABD askerlerine yardımcı olan tercümanlara veriliyordu.





ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi, Türkiye’ye, Rusya’dan S-400 alması ve Suriye’deki adımlarından dolayı yaptırım öngören yasa tasarısını 11 Aralık’ta onaylamıştı. Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını öngören bir başka yasa tasarısı, 29 Ekim’de Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmişti. Senato Genel Kurulunda da kabul edilmesi halinde, Senato ile Temsilciler Meclisi’ndeki yaptırım tasarılarının Trump’ın önüne gitmeden önce birleştirilmesi gerekiyor.