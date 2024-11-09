Trump’ın Ukrayna için barış planında 20 yıl NATO üyeliği yok!

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Seçim sonrası zaferi netleşen Trump’ın, kurmayları tarafından Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sona erdirmek amacıyla hazırladığı yeni bir barış planını değerlendirmekte olduğu bildirildi.Wall Street Journal’ın kaynaklarına göre bu plan, Ukrayna’nın en az 20 yıl boyunca NATO’ya katılmasını reddetmesini, mevcut cephe hattında askerden arındırılmış bir bölge oluşturulmasını ve ABD’nin Ukrayna’ya silah yardımı yapmaya devam etmesini içeriyor. İsmi açıklanmayan bir kaynak gazeteye, "[Orduyu] eğitebilir ve başka destek sağlayabiliriz, ancak Amerikalı kadın ve erkekleri Ukrayna'da barışı korumak için göndermiyoruz. Ve bunun için para da vermiyoruz. Polonyalılardan, Almanlardan, İngilizlerden ve Fransızlardan bunu yapmalarını isteyebiliriz" dedi.ABD Dışişleri Bakanlığı, 6 Kasım’da seçimi kazanan Donald Trump’ın Ukrayna’daki çatışmayı sonlandırma vaadini değerlendirirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin Rusya ile barış görüşmelerine başlama kararı alması durumunda ABD’nin bu sürece destek olacağını belirtti.ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, ABD’nin bu süreçte Ukrayna’ya belirli bir zaman çizelgesi dayatmayacağını ve kararın tamamen Zelensky’e ait olduğunu vurguladı. ABD, şu ana kadar Rusya’dan barış müzakerelerine yönelik bir istek görmediğini de ekledi.The Wall Street Journal, Trump’ın danışmanları tarafından hazırlanan bir planın, cephe hattında 1287 km uzunluğunda bir askerden arındırılmış bölge kurulmasını ve Rusya’nın işgal altındaki bazı bölgelerde kontrolü sürdürmesini öngördüğünü bildirdi. Ayrıca Ukrayna’nın 20 yıl boyunca NATO üyeliğini reddetmesi bu plana dahil.Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna ile barış şartlarını açıklamıştı. Putin’in talepleri arasında, Ukrayna’nın bağlantısız bir statüye sahip olması, ordusunun belirli bölgelerden çekilmesi ve bu bölgelerin Rusya’ya ait olarak tanınması bulunuyor.Ancak Zelensky, toprak tavizlerini defalarca reddetti ve NATO’ya katılım isteğini sürdürdü. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Zelensky’nin “zafer planının” tüm noktalarının ittifak tarafından desteklenemeyebileceğini ifade etti.Bu gelişmeler ışığında, Trump yönetiminin barış sürecine nasıl yaklaşacağı ve Ukrayna ile Rusya arasında bir anlaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, önümüzdeki süreçte uluslararası toplumun yakından takip edeceği konular arasında.