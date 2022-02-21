Samanyolu Haber /Teknoloji / Trump’ın sosyal medya uygulaması App Store’da yayınlandı /21 Şubat 2022 09:46

Trump’ın sosyal medya uygulaması App Store’da yayınlandı

2020'de yapılan seçim sonuçlarına itiraz eden ve ülke tarihine kara bir leke olarak geçen kanlı Kongre baskınına ön ayak olduğu gerekçesiyle sosyal medya hesapları askıya alınan Donald Trump'ın kendi sosyal medya platformu Apple kullanıcılarına açıldı.

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Twitter ve Facebook’taki paylaşımları engellenen veya askıya alınan ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın geliştirdiği Truth Social isimli uygulama bugün bazı kullanıcılar için kullanıma açıldı.

Haber ajansı Reuters, uygulamaya önceden abone olan Apple cihaz kullanıcılarının cihazlarına uygulamanın otomatik olarak indirildiğini duyurdu.

Öte yandan Trump’ın kurduğu TMTG isimli medya ve teknoloji şirketi yöneten Devin Nunes açıklamalarda bulundu. Uygulamanın 21 Şubat’ta yayınlanacağını dile getiren Nunes, buna rağmen, “Bizim hedefimiz ki bunu tutturabileceğimize inanıyorum, Mart ayının sonunda en azından ABD sınırları içinde tam randımanlı çalışacaktır” yorumunu yaptı.



ABD’de 6 Ocak 2021’de yaşanan kanlı Kongre baskını sonrasında Twitter, Trump’ı engellemiş ve Facebook da Trump’ın paylaşımlarını askıya almıştı. ABD’nin eski başkanı bu gelişmeler üzerine yeni bir uygulama geliştirme kararı almıştı.

Fakat Trump’ın geliştirdiği Truth Social’ın birçok özelliği Twitter’a benziyor. Twitter’da ünlülere verilen “mavi tık” işareti Truth Social’da “kırmızı tık” olarak görülüyor.

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