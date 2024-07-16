Samanyolu Haber /Dünya / Trump’ın Yardımcısının açıklamaları Ukrayna’yı şoke etti! /16 Temmuz 2024 18:59

Trump’ın Yardımcısının açıklamaları Ukrayna’yı şoke etti!

ABD başkan adayı Donald Trump, Ohio Senatörü James David (JD) Vance’i başkan yardımcısı adayı olarak ilan etti.

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Trump’ın Yardımcısının açıklamaları Ukrayna’yı şoke etti. 

ABD başkan adayı Donald Trump, Ohio Senatörü James David (JD) Vance’i başkan yardımcısı adayı olarak ilan etti.

Vance, Ukrayna yardımına eleştirileriyle tanınıyor. Geçmişte Trump’ı eleştiren Vance, son yıllarda Ukrayna’ya yapılan askeri yardımın sona ermesini savundu. Ukrayna’nın ABD’nin müttefiki olduğunu kabul eden Vance, Washington’un bu ülkeye “yeterince para verdiğini” belirterek, “fon akışının” durdurulması gerektiğini ifade etti. 

Vance, Ukrayna ile ilgili müzakerelerde Kiev’in çatışmayı sona erdirmek için topraklarının bir kısmından vazgeçmeye istekli olması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Başkan yardımcısı adayı JD Vance, Fox News’a verdiği röportajda Trump’ın seçimleri kazanması halinde Rusya ile Ukrayna’daki anlaşmazlığı hızlı bir şekilde çözmek ve “gerçek tehdit” olarak nitelendirdiği Çin’e odaklanmak için çatışmanın her iki tarafıyla da müzakere yapacağını söyledi. 
Vance, bunun tırmanma ve nükleer savaş riskini önleyeceğine inanıyor.

Trump ise daha önce seçimi kazanması halinde Ukrayna ihtilafını başkanlık dönemi başlamadan önce bile çözebileceğini belirtmişti.
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