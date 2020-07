Trump’ın yeğeninin kitabına mahkemeden yeşil ışık

Donald Trump’ın 1981’de ölen ağabeyi Fred Trump Jr.’ın kızı Mary Trump tarafından yazılan kitabın yayınlanması, ABD liderinin kardeşi Robert Trump’ın girişimiyle geçici olarak engellenmişti. Böyle bir kitabın yayınlanması için aile üyelerinden izin alınmasını gerektiren yazılı bir anlaşma olduğunu iddia eden Robert Trump, Mary Trump’ın bu anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle dava açmıştı.







New York’un Poughkeepsie bölgesi yüksek mahkeme yargıcı Hal B. Greenwald, 30 Haziran’da kitapla ilgili aldığı geçici durdurma kararını iptal etti.





Greenwald kararla ilgili açıklamasında, “Bu kitabın yayınlanmasına ve dağıtılmasına karşı gelerek Mary L. Trump’ı engellemek doğru olmaz ve hiçbir amca hizmet etmez” ifadelerine yer verdi.





“Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” (Çok Fazla ve Asla Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı) adını taşıyan kitap Simon & Schuster yayıncı şirketi tarafından satışa sunuldu.





Kararı memnuniyetle karşılayan Mary Trump’ın avukatı Theodore Boutros, müvekkilinin Trump ailesi tarafından susturulma girişiminin reddedilmesinin doğru bir adım olduğunu söyledi.





Robert Trump’ın avukatlarıysa henüz kararla ilgili bir yorum yapmadı. Tartışmalı kitap, 3 Kasım’daki seçimlerde yeniden başkan seçilmek için yarışan Başkan Trump’ın hayatı hakkında kişisel ve daha önce bilinmeyen ayrıntıları aktarıyor.





Klinik psikoloji alanında doktorası olan Mary Trump kitabında, ABD liderinin narsisizmin yanı sıra başka psikolojik bozuklukları da olduğunu iddia ediyor ve bunların babası Fred Trump’tan kaynaklandığını savunuyor.





Kötü niyetli ve geçim sorunu yaşanan bir aileye hükmeden Fred Trump’ın beş çocuğundan hiçbiriyle ilgilenmediğini, onları sadece gelecekte emlak işini devralacak mirasçıları olarak gördüğünü söyleyen Mary Trump kitabında, “Sonunda Donald’da karar kıldı. İkinci oğlunun gösteriş meraklısı ve zorba kişiliğinin iş yönetiminde işe yarayacağını düşündü ve onu cesaretlendirdi” ifadelerine yer veriyor.