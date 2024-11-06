Trump’ın zaferine Rusya piyasaları pozitif tepki verdi

Samanyoluhaber.com - Moskova





Trump’ın zafer haberiyle dolar kuru 96 rublenin altına gerilerken, Rusya’nın önde gelen enerji şirketi Gazprom’un hisseleri %5 oranında değer kazandı.





Moskova Borsası endeksi de 2680 puana çıkarak yatırımcılara olumlu bir hava sundu. Analistler, Trump’ın yeniden başkan olması durumunda ABD-Rusya ilişkilerinde yumuşama beklentilerinin piyasalara olumlu yansıdığını belirtiyor.





Rus rublesinin değer kazanması ve özellikle enerji şirketlerinin hisse senetlerindeki bu yükseliş, Trump yönetiminin enerji sektörüne yönelik olumlu yaklaşımlarıyla da ilişkilendiriliyor.





Trump’ın zafer açıklaması henüz resmi olarak doğrulanmamış olsa da, Rus piyasalarının bu olumlu tepkiyi vermesi dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.