Samanyolu Haber /Gündem / Trump’ın ziyareti öncesi gecekonduların önüne duvar örüldü /19 Şubat 2020 09:43

Trump’ın ziyareti öncesi gecekonduların önüne duvar örüldü

ABD Başkanı Trump’ın Hindistan ziyareti öncesinde geçeceği güzergahta bulunan gecekondu semtinin önüne duvar örüldü. Tepkilere yol açan duvarın üzerinde Trump ve Modi’nin resimleri yer alıyor.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Hindistan’a yapacağı ziyaret öncesinde Gujarat eyaletinin Ahmedabad kentinde 2 binden fazla kişinin yaşadığı gecekondu semtinin önüne duvar örüldü.

Yarım kilometre uzunluğunda ve 1,2 metre yüksekliğindeki tuğladan duvarın üzerine ise Trump ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin resimleri çizildi. 

ABD Başkanı'nın geçeceği güzergahta bulunan duvar bölge halkının tepkisine yol açtı.

Hükümet yetkilisi Bijal Patel duvarın gecekonduları gizlemek için değil “güvenlik gerekçesiyle” inşa edildiğini savundu. Patel ayrıca duvarın yolu güzelleştirmek ve temizlemek için örüldüğünü söyledi.

Trump’ın bölgede bir kriket stadyumunda yapılacak “Namaste Trump” adlı bir etkinliğe Modi ile birlikte katılması bekleniyor.

AP’nin haberine göre Trump’ın ziyareti öncesinde ayrıca stadyum çevresindeki 45 aileden de evlerini boşaltmaları istendi. 

Trump 24-25 Şubat tarihlerinde Hindistan’ı ziyaret edecek.
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