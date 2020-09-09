Trump Irak'tan büyük miktarda asker çekiyor

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie, gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak'taki Amerikalı askerlerin sayısının 5200'den 3000'e indirileceğini, bunun eylül ayında gerçekleşeceğini duyurdu.







McKenzie, konuşlanması sürecek askerlerin IŞİD'den arta kalan son unsurların kökünün kazınması için Irak güvenlik güçlerine yardım etmeye ve danışmanlık yapmaya devam edeceklerini söyledi.





ABD'de 3 Kasım seçimlerinin baskısı altındaki Başkanı Donald Trump, geçen ay yaptığı açıklamada, Irak'taki ABD askerlerini mümkün olduğunca çabuk geri çekmeyi planladığını teyit etmişti.





Trump'ın emriyle ocak ayında Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye suikast düzenlenmesinden beri Irak'taki ABD askerlerinin varlığı, Washington-Bağdat ilişkilerinde önemli bir sorun haline geldi. Irak maclisinin ABD'ye atıfla tüm yabancı askerlerini gönderilmesine yönelik kararı hükümet tarafından hayata geçirilmezken, protestolar, siyasi kriz ve hükümet değişikliği iç içe gelişti.