Samanyolu Haber /Dünya / Trump Irak'tan büyük miktarda asker çekiyor /09 Eylül 2020 15:17

Trump Irak'tan büyük miktarda asker çekiyor

Donald Trump ABD'nin 2003'te işgal ettiği Irak'tan asker çeken başkanlar serisinde yerini alırken, Ortadoğu'dan sorumlu komutanlık, Irak'taki Amerikalı askerlerin üçte birinden fazlasının birkaç hafta içinde çekileceğini açıkladı.

SHABER3.COM

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie, gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak'taki Amerikalı askerlerin sayısının 5200'den 3000'e indirileceğini, bunun eylül ayında gerçekleşeceğini duyurdu.

McKenzie, konuşlanması sürecek askerlerin IŞİD'den arta kalan son unsurların kökünün kazınması için Irak güvenlik güçlerine yardım etmeye ve danışmanlık yapmaya devam edeceklerini söyledi.

ABD'de 3 Kasım seçimlerinin baskısı altındaki Başkanı Donald Trump, geçen ay yaptığı açıklamada, Irak'taki ABD askerlerini mümkün olduğunca çabuk geri çekmeyi planladığını teyit etmişti.

Trump'ın emriyle ocak ayında Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye suikast düzenlenmesinden beri Irak'taki ABD askerlerinin varlığı, Washington-Bağdat ilişkilerinde önemli bir sorun haline geldi. Irak maclisinin ABD'ye atıfla tüm yabancı askerlerini gönderilmesine yönelik kararı hükümet tarafından hayata geçirilmezken, protestolar, siyasi kriz ve hükümet değişikliği iç içe gelişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump Irak'tan büyük miktarda asker çekiyor Sonraki Haber >>

Kamyonun Freni patlayınca

Kamyonun Freni patlayınca

Mesafe kuralına uymayınca

Mesafe kuralına uymayınca

Roket askerin omzunda patladı!

Roket askerin omzunda patladı!

Teksas'ta Trump yanlısı tekne geçidi düzenleyenler kendi dalgalarında battı

Teksas'ta Trump yanlısı tekne geçidi düzenleyenler kendi dalgalarında battı

Şoke eden mesaj!

Şoke eden mesaj!

Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri acımasızca dövüldü

Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri acımasızca dövüldü

Maysak tayfunu hayatı felç etti!

Maysak tayfunu hayatı felç etti!

Balonla 9 kilometre yükseldi!

Balonla 9 kilometre yükseldi!

At yarışındaki dikkatsizlik faciaya yol açtı

At yarışındaki dikkatsizlik faciaya yol açtı

Otoyola inen uçak tabelaya çarptı

Otoyola inen uçak tabelaya çarptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:57:13