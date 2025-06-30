Samanyolu Haber /Dünya / Trump: ”İran barışçıl olursa yaptırımları kaldırabilirim” /30 Haziran 2025 10:04

Trump: ”İran barışçıl olursa yaptırımları kaldırabilirim”

İsrail-İran savaşının yankıları devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump “İran barışçıl olursa yaptırımları kaldırabilirim” dedi.

SHABER3.COM

İran ve İsrail arasında yaşanan çatışmaya ilişkin ABD basınına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmalarda her iki tarafın da çok yorulduğunu ve ABD’nin İran’a gerçekleştirdiği hava saldırılarının başarıyla sonuçlandığını söyledi. İran’ın saldırılardan önce zenginleştirilmiş uranyumu başka yere taşıdığı yönündeki iddiaları reddeden Trump, “Yaşamak için kendileri dışında hiçbir şeyi başka bir yere taşımadılar. Bizim yaptığımızın aslında yapılabilir olacağını da düşünmüyorlardı” ifadelerini kullandı.

İran’a yaptırımların devam ettiğini anımsatan Trump, ateşkesten sonra Çin’in İran’dan petrol alabileceğini kaydettiği açıklamasıyla ilgili, “Hayır, ben öyle demedim. Yaptırımlar hala yürürlükte ama eğer üzerlerine düşeni yaparlarsa, barışçıl olurlarsa ve bizimle iş birliği yaparlarsa, artık daha fazla zarar vermeyeceklerse, o zaman yaptırımları kaldırırım” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:54:35