Samanyolu Haber /Dünya / Trump: İran ile İsrail anlaşmalı ve anlaşacaklar /15 Haziran 2025 18:43

Trump: İran ile İsrail anlaşmalı ve anlaşacaklar

ABD Başkanı Trump, İran ile İsrail arasında bir anlaşmaya varılması gerektiğini ve bir barışın kısa süre içinde sağlanabileceğini dile getirdi. Trump, Putin'in olası bir arabuluculuğuna da sıcak baktığını ifade etti.

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İsrail ile İran arasında başlayan savaşın üçüncü gününde de tarafların birbirine saldırıları devam ediyor. İran, öğleden sonra İsrail'e yeni bir saldırıda bulundu. İsrail ise, Tahran Emniyet Müdürlüğü binasını İHA'larla vurdu .

Trump: İran ile İsrail anlaşmalı ve anlaşacaklar
ABD Başkanı Donald Trump, çatışma ortamının şiddetlendiği Ortadoğu'da, İran ile İsrail arasında en kısa zamanda bir anlaşmaya varılması gerektiğini ifade etti. Truth Social isimli sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Trump, "İran ve İsrail bir anlaşmaya varmalı ve anlaşacaklar" dedi. 

Yaşanan çatışma ile ilgili "şu sıralarda çok sayıda telefon görüşmesi ve buluşma" olduğunu aktaran ABD Başkanı, iki baş düşman arasında kısa zaman içine bir barış sağlanabileceğini öne sürdü. 

"Müdahil olma ihtimalimiz var"
Başkan Trump, ülkesinin televizyon kanallarından ABC'ye yaptığı açıklamada da, İran-İsrail çatışması ile ilgili olarak, "Müdahil olma ihtimalimiz var" dedi. Trump, şu ana dek yaşanan çatışmalarda ise yer almadıklarını dile getirdi. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İran ile İsrail arasında olası bir arabuluculuğuna da sıcak baktığını ifade eden ABD lideri, Putin'in "buna hazır olduğunu, konuyla ilgili olarak kendini aradığını ve bunun hakkında uzun bir görüşme yaptıklarını" aktardı.
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