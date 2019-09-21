Samanyolu Haber /Dünya / Trump: İran'da 15 hedefi vurmaya hazırız ama acelem yok /21 Eylül 2019 09:58

Trump: İran'da 15 hedefi vurmaya hazırız ama acelem yok

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran’daki 15 hedefi vurmaya hazır olduğunu ama bu konuda acele etmediğini söyledi.

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Oval Ofis’te gazetecilerle bir araya gelen ABD Başkanı Trump, "Yapabileceğim en kolay şey, siz burada otururken, 'Hadi arkadaşlar başlayalım' demek olur. Bu, İran için çok kötü bir gün olur. Yapabileceğim en kolay şey, İran’daki 15 farklı büyük hedefi devre dışı bırakın demek olur. Bunu yapabilirim ve her şey buna hazır. Ancak eğer yapmama yetkim varsa bunu yapmamayı tercih ederim" ifadelerini kullandı.

Trump, açıklamasında "Bunu bir dakika içinde yapabilirim, hemen burada, sizin için, sizin de yazabileceğiniz büyük bir hikayeniz olur" diye konuştu.

İran’ı vurma konusunda acele etmemesinin zayıf olduğunu değil, güçlü olduğunu gösterdiğini söyleyen Trump, "Bunun bir hafta sonra, yoksa iki, üç hafta sonra olması önemli değil. Bizim nasıl davrandığımız, çok da büyük güç göstergesi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Trump, "Gücünü gösteriyorsan itidali de göstermelisin. Farklı yapmak çok daha kolay. İran, eğer uslu olmazlarsa zamanlarının olmadığını biliyor. İşleri kötü gidiyor, oysa ben iyi gitmesini isterdim. İran’da çok sorun var" diye ekledi.

RAHİP BRUNSON'UN SERBEST BIRAKILMASI

Başkan Trump, yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın, Rehine İşleri Özel Temsilciliği görevi döneminde yurt dışında tutuklu ABD'lilerin ülkeye geri getirilmesi konusunda büyük bir iş çıkardığını belirtti.

ABD'li rahip Andrew Craig Brunson serbest bırakılmasına değinen Trump, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok iyiydi ve herkesin çok sevdiği muhteşem rahibimizi (Brunson) evine getirebildik" değerlendirmesinde bulundu.
Trump, Çin ile kapsamlı bir anlaşma yapmak istediklerini vurgulayarak, "Çin ile 2020 seçimlerinden önce herhangi bir anlaşma yapmaya gerek yoK" dedi.

BATILI ÜLKELERE 'IŞİD'LİLERİ ALIN NE YAPACAKSANIZ YAPIN' MESAJI

Suriye ve Afganistan'daki asker sayılarını azaltacaklarını ifade eden Trump, 'IŞİD hilafetini' yüzde 100 azalttıklarını savundu.

Trump, ABD'nin elinde tutuklu binlerce IŞİD mensubu olduğuna işaret ederek, "Geldiği ülkelerden, bu kişileri geri almalarını, mahkemeye çıkarmalarını ve onlarla ne yapacaklarsa yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.
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