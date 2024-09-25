Trump, İran'dan gelen suikast tehditlerine karşı bilgilendirildi

ABD'nin eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın kampanya ekibi, ABD istihbarat yetkililerinin, Trump'a suikast düzenlenmesine yönelik İran'dan gelen tehditler konusunda kendilerini bilgilendirdiğini açıkladı. Daha önce bir miting sırasında silahlı saldırıya uğrayarak kulağından yaralanan Donald Trump da sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İran'a işaret ederek 'hayatına yönelik büyük tehditler olduğunu' iddia etti.







Reuters haber ajansının aktardığına göre, Trump'ın ekibinden dün yapılan açıklamada, "Başkan Trump, bugün erken saatlerde Ulusal İstihbarat Direktörü'nün Ofisi tarafından, Birleşik Devletler'i istikrarsızlaştırma ve burada bir kaos yaratma çabasıyla kendisine suikast düzenleme yönünde İran'dan gelen gerçek ve spesifik tehditler konusunda bilgilendirilmiştir" ifadelerini kullandı. Kampanya ekibinin açıklamasına göre, istihbarat yetkilileri İran'dan gelen tehditlerin 'son birkaç ay içinde arttığını' tespit etti. Ekip, ABD hükümet yetkililerinin Trump'ı korumak ve seçimlerin etkilenmemesini sağlamak için çalıştığını belirtti.





TRUMP: ABD ORDUSU İZLİYOR VE BEKLİYOR





Trump da daha sonra Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "İran tarafından hayatıma yönelik büyük tehditler var. Tüm ABD ordusu izliyor ve bekliyor. İran tarafından işe yaramayan hamleler yapıldı ama yeniden deneyecekler. Hiç kimse için iyi bir durum değil. Etrafımda daha önce hiç görmediğim kadar çok erkek ve silah var" ifadelerini kullandı.





Gizli Servis'e daha fazla para verilmesine oy birliğiyle karar veren Kongre'ye teşekkür eden Trump, Cumhuriyetçiler ve Demokratları bir konu üzerinde aynı fikirde olduğunu görenin güzel olduğunu belirterek, "Eski bir başkana saldırı saldırgan için ölüm arzusudur" dedi.





İSTİHBARAT OFİSİ, BİLGİLENDİRMEYİ TEYİT ETTİ

Öte yandan, Ulusal İstihbarat Direktörü'nün Ofisi'nden bir sözcü de Trump'a salı günü bir bildirim yapıldığını kabul etti ama konu hakkında detay vermeyi reddetti. Eylül ayının ilk günlerinde İran'la bağlantıları olduğu iddia edilen Pakistanlı bir erkek, Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin 'intikamının alınması' için ABD'li bir siyasetçiye suikast düzenleme planı olduğuna yönelik suçlamaları kabul etmemişti. Sanık, Trump'ın olası hedefler arasında olduğunu söylemişti. İran ise ABD siyasetine müdahale ettiği ve iki başkan adayına yönelik siber saldırılarda bulunduğu iddialarını reddediyor.