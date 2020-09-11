Trump: İsrail-Bahreyn ilişkileri normalleşiyor

Trump’ın Bahreyn-İsrail ilişkilerinin normalleşeceğini duyurmasının ardından Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad el-Halife’nin 14 Eylül Pazartesi günü Washington’a gideceği belirtildi.







Geçtiğimiz haftalarda Bahreyn, İsrail ile BAE arasında yapılacak uçuşlar için hava sahasının kullanılmasına izin vereceklerini açıklamıştı.





NELER YAŞANMIŞTI?





İsrail ve BAE, 13 Ağustos’ta ABD’nin ara buluculuğunda ilişkilerin normalleşmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Normalleşme anlaşmasının ardından iki ülke arasındaki ilk ticari uçak seferi 31 Ağustos’ta gerçekleştirilmiş, Tel Aviv’den kalkan uçak Abu Dabi’ye iniş yapmıştı. Söz konusu anlaşma ile BAE, 1979’da Mısır’ın ve 1994’te Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını yapan üçüncü Arap ülkesi oldu.