Trump, İsrail’de “Savaş bitti” dedi: Gözler 22 başkanın beklediği Mısır’da

Dünya liderleri Gazze’de barışın konuşulacağı Mısır’daki tarihi zirve için beklerken ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs’te İsrail Parlamentosu’nda konuşma yaptı. Gazze’nin geleceğinin konuşulacağı toplantı, Trump İsrail’den dönüşüyle başlayacak.İSRAİL MECLİSİ’NDE TRUMP’A PROTESTOABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu, Kudüs’teki İsrail Parlamento’sunda bir araya geldi. Trump’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;Gazze’deki ateşkesin ardından dört saatlik kısa bir ziyaret için İsrail’e gelen ABD Başkanı Donald Trump, Knesset’te yaptığı açıklamada “Savaş bitti. Hamas, silahsızlanma planına uyacak.” dedi. Trump, ziyaretçi defterine “Harika bir gün, yeni bir başlangıç” notunu yazdı.İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrailli 20 rehine ve Filistinli bin 966 esir serbest bırakıldı. Takas süreci devam ederken Trump’ın ziyareti, ateşkesin ardından bölgede barış sürecinin şekillenmesi açısından önem taşıyor.Trump, zirveden önce İsrail Parlamentosu’nda yapacağı konuşmada İsrail halkına “Sonsuza kadar sevgi ve barış” mesajı vereceğini belirtti.ABD Başkanı, İsrail’in haziranda İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarında ABD’nin de yer almasının ateşkes sürecinde etkili olduğunu öne sürdü.İsrail Başbakanlığı Sözcüsü Şoş Bedrosyan, önceki gün yaptığı açıklamada, “İsrailli esirlerin sabah saatlerinde serbest bırakılacağını” duyurmuştu. Ardından Filistinli esirlerin salıverilmesi planlanmıştı.ABD Başkanı Trump’ın da İsrail ziyareti sırasında Netanyahu ile birlikte esir aileleriyle görüşmesi ve ardından Mısır’daki uluslararası barış zirvesine katılması bekleniyor.