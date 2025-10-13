Samanyolu Haber /Dünya / Trump, İsrail’de “Savaş bitti” dedi: Gözler 22 başkanın beklediği Mısır’da /13 Ekim 2025 17:32

Trump, İsrail’de “Savaş bitti” dedi: Gözler 22 başkanın beklediği Mısır’da

22 ülkenin lideri Gazze’de barışın konuşulacağı Mısır’da beklerken ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs’te İsrail Parlamentosu’nda konuştu. Gazze'nin geleceğinin konuşulacağı toplantı, Trump İsrail'den dönüşüyle başlayacak.

Dünya liderleri Gazze’de barışın konuşulacağı Mısır’daki tarihi zirve için beklerken ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs’te İsrail Parlamentosu’nda konuşma yaptı. Gazze’nin geleceğinin konuşulacağı toplantı, Trump İsrail’den dönüşüyle başlayacak.
İSRAİL MECLİSİ’NDE TRUMP’A PROTESTO

ABD Başkanı Trump’ın İsrail Parlementosu’ndaki konuşmasını iki vekil protesto etti. Vekillerin Meclis’ten çıkarılmasının ardından konuşmasına devam eden Trump, “Çok etkileyici bir protestoydu” ifadesini kullandı.

TRUMP NETANYAHU’YU ALKIŞLATTI

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu, Kudüs’teki İsrail Parlamento’sunda bir araya geldi. Trump’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

“20 rehine ailelerinin kollarına geri döndü, 28 kişi daha geri dönecek. Bu aman vermez savaşın ardından silahlar sirenler sustu. Güneş barış dolu bir kutsal toprağın üstünde yükseliyor. Bu sadece bir savaşın bitişi değil. Bu aslında bir terör ve ölüm çağının bitişi. İsrail için ve bölgedeki tüm ulusların uyum içerisinde yaşayacağı bir çağ olacak. Yeni bir Ortadoğu’nun şafağındayız. Cesareti, yurtseverliği ve ortaklığı nedeniyle bir kişiye teşekkür etmek istiyorum, kim olduğunu biliyorsunuz… Başbakan Netanyahu… Kolay bir insan değil. Çok iyi bir iş çıkardı onu büyük yapan da bu zaten. Çok güzel bir işti.

TRUMP: ‘SAVAŞ BİTTİ’

Gazze’deki ateşkesin ardından dört saatlik kısa bir ziyaret için İsrail’e gelen ABD Başkanı Donald Trump, Knesset’te yaptığı açıklamada “Savaş bitti. Hamas, silahsızlanma planına uyacak.” dedi. Trump, ziyaretçi defterine “Harika bir gün, yeni bir başlangıç” notunu yazdı.

Trump, konuşma yapmak üzere İsrail Parlamentosu Knesset’e geçti. Parlamento ziyaretçi defterine, “Benim için büyük onur, harika ve büyük bir gün, yeni bir başlangıç.” notunu yazan Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Savaş bitti. Hamas, silahsızlanma planına uyacak.” ifadelerini kullandı.

GAZZE’DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrailli 20 rehine ve Filistinli bin 966 esir serbest bırakıldı. Takas süreci devam ederken Trump’ın ziyareti, ateşkesin ardından bölgede barış sürecinin şekillenmesi açısından önem taşıyor.

Trump, uçakta ABD merkezli Axios haber sitesine yaptığı açıklamada, Gazze’de sağlanan ateşkesin “şu ana kadar dahil olduğu en büyük şey olabileceğini” söyledi.

‘İRAN’IN ZAYIFLAMASI UZLAŞMAYI KOLAYLAŞTIRDI’

Trump, zirveden önce İsrail Parlamentosu’nda yapacağı konuşmada İsrail halkına “Sonsuza kadar sevgi ve barış” mesajı vereceğini belirtti.

ABD Başkanı, İsrail’in haziranda İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarında ABD’nin de yer almasının ateşkes sürecinde etkili olduğunu öne sürdü.

“İran’ın zayıflamasıyla Hamas uzlaşmaya daha yatkın hale geldi.” diyen Trump, ayrıca “Tahran’ın nükleer programına ilişkin kara bulutların kalkmasının, Arap ve Müslüman ülkelerin Gazze konusunda birleşmesini sağladığını” ifade etti.

KISA ZİYARETİN ARDINDAN MISIR’A GEÇECEK

Trump’ın Batı Kudüs’teki Knesset’te yapacağı konuşmanın ardından Tel Aviv’e geçerek İsrailli esirlerin yakınlarıyla görüşmesi bekleniyor. ABD Başkanı, yerel saatle 13.00’te İsrail’den ayrılarak, Gazze’deki ateşkes mutabakatını değerlendirmek üzere Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenecek Barış Zirvesi’ne katılacak.

NE OLMUŞTU?

İsrail Başbakanlığı Sözcüsü Şoş Bedrosyan, önceki gün yaptığı açıklamada, “İsrailli esirlerin sabah saatlerinde serbest bırakılacağını” duyurmuştu. Ardından Filistinli esirlerin salıverilmesi planlanmıştı.

ABD Başkanı Trump’ın da İsrail ziyareti sırasında Netanyahu ile birlikte esir aileleriyle görüşmesi ve ardından Mısır’daki uluslararası barış zirvesine katılması bekleniyor.
