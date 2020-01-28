Samanyolu Haber /Dünya / Trump: "İsrail için çok şey yaptım" /28 Ocak 2020 20:59

Trump: "İsrail için çok şey yaptım"

ABD Başkanı Trump, "İsrail için çok şey yaptım. Belki de en önemlisi korkunç İran nükleer anlaşmasından çekildim" dedi.ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yla birlikte düzenlediği basın toplantısında Orta Doğu planını açıklıyor.

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Trump, “Gerçekçi iki devletli bir çözümden bahsediyorum. İsrail’le birlikte bu kavramsal haritanın daha detaylı hale getirilmesi için ortak komisyon kuracağız. Bu vizyon altında Kudüs, İsrail’in bölünmemiş başkenti olmaya devam edecek. ABD burada İsrail’in egemenliğini kabul ediyor zaten, benim vizyonum da böyle devam edecek” dedi. Trump’ın açıklamasından satır başları şöyle:

İSRAİL’İN GÜVENLİĞİNDEN ASLA TAVİZ İSTEYEMEYİZ: İki devletli çözümün İsrail’in güvenlik riskinin artmayacağını söyleyebilirim. Biz kan dökülen günlere, gece kulüplerine yapılan saldırılara, otobüs saldırılarına geri dönmeyeceğiz. Barış için taviz vermek gerekiyor ama İsrail’den asla güvenliğinden taviz vermesini isteyemeyiz.

İSRAİL İÇİN ÇOK ŞEY YAPTIM: Herkesin bildiği gibi İsrail için çok şey yaptım. ABD büyükelçiğini Kudüs’e taşıdık ve Golan Tepeleri’nde İsrail egemenliğini tanıdım. Belki de en önemlisi bu korkunç İran nükleer anlaşmasından çekildim.

BU FİLİSTİNLİLERİN SON ŞANSI OLABİLİR: Filistinliler için de çok şey yapmam gerekiyor. Aksi takdirde adil davranmış olmam. Ben bu anlaşmanın Filistinliler için de harika bir anlaşma olmasını istiyorum. Filistinliler bağımsız bir devlet elde edebilmeleri için bugün önümüzde tarihi bir fırsat var. Bu belki de onların son fırsatı olacak. Çünkü böyle bir ekip bir daha gelmeyecek.

DOĞU KUDÜS’ÜN BAŞKENT OLDUĞU BİR FİLİSTİN İSTİYORUZ: Filistin topraklarında, Doğu Kudüs’ün başkenti olduğu bir Filistin’in olmasını istiyoruz. Filistinlilerden ya da İsraillilerden hiçbiri evlerinden alınıp başka yere gönderilmeyecek. İsrail harika bir beyefendiyle Ürdün Kralı’yla birlikte çalışarak Harem-i Şerif’in statüsünün korunmasını sağlayacak ve herkesin barışçıl bir biçimde ziyaret edebilmesini sağlayacağız.

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