Trump, İsrail'i uyardı; Suriye'ye karışma!

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'yi ve yeni Suriye yönetimini istikrarsızlaştırmaması konusunda İsrail'i uyardı.



Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail'in Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog içinde olması ve Suriye'nin müreffeh bir devlete evriliş sürecine engel teşkil edecek olaylar yaşanmaması çok büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.



Geçen yıl Aralık ayında Beşar Esad rejimini devirerek yönetimi ele geçiren Ahmed Şara, Kasım ayında Beyaz Saray'da Trump tarafından ağırlanmış ve Trump yeni yönetime güçlü destek mesajları vermişti. Esad rejiminin devrilmesinin hemen ardından Suriye'ye hava saldırıları düzenleyerek Suriye ordusunun envanterine önemli hasar veren İsrail, Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye de asker konuşlandırmıştı. İsrail ordusunun son olarak Suriye'nin güneyinde bir köye düzenlediği baskında geçen Cuma günü 13 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail'in İslamcı grupları hedef aldığını belirttiği saldırı bölgede gerilimi yeniden tırmandırmıştı.



Trump sosyal medya paylaşımında Suriye'deki Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya desteğini de yineledi. Şara yönetimi altındaki Suriye'nin performansından çok memnun olduğunu belirten Trump, "Şara, iyi şeyler olmasını sağlamak için, İsrail ve Suriye'nin birlikte uzun ve müreffeh ilişkilere sahip olması için büyük gayretle çalışıyor. Bu tarihî bir fırsattır ve Ortadoğu'da barış için halihazırda ulaşılan başarıya katkı sağlayacaktır" dedi.



Trump, ABD olarak Suriye yönetiminin "gerçek ve müreffeh bir ülke inşa etme niyeti doğrultusunda gerekenleri yapmaya devam etmesi için ellerindeki tüm imkânları kullanacaklarını" da sözlerine ekledi.



İsrail ile Suriye 1948 yılından bu yana resmi olarak savaş halinde bulunuyor. Trump yönetimi, iki ülke arasında bir güvenlik anlaşması sağlanması için çabalıyor.