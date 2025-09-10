Samanyolu Haber /Dünya / Trump, İsrail'in Katar'a saldırısı hakkında konuştu: 'Uyardık ama ne yazık ki...' /10 Eylül 2025 09:38

Trump, İsrail'in Katar'a saldırısı hakkında konuştu: 'Uyardık ama ne yazık ki...'

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Katar topraklarında Hamas'a saldırmasına ilişkin ilk kez konuştu. Trump, "Özel Elçi Steve Witkoff'a derhal Katarlıları yaklaşan saldırı hakkında bilgilendirmesini söyledim, o da bunu yaptı fakat ne yazık ki saldırıyı durdurmak için çok geç kalındı” dedi.

SHABER3.COM

İsrail’in Katar’daki Hamas liderlerine düzenlediği saldırı dünyanın gündemine otururken, dört bir yandan çok sert tepkiler geldi. ABD Başkanı Donald Trump da İsrail’in saldırısına ilişkin ilk kez konuştu.

Trump, İsrail saldırısı konusunda Katar’ın uyarılması talimatını verdiğini söyleyerek, "Özel Elçi Steve Witkoff'a derhal Katarlıları yaklaşan saldırı hakkında bilgilendirmesini söyledim, o da bunu yaptı fakat ne yazık ki saldırıyı durdurmak için çok geç kalındı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya Katar ile Savunma İşbirliği Anlaşması’nı tamamlaması talimatı verdiğini açıkladı.

TRUMP YEŞİL IŞIK MI YAKTI?
Saldırıya ilişkin ortaya atılan iddialarda, İsrail’in saldırısına Donald trump’ın yeşil ışık yaktığı iddia edilmişti.

Hamas, İsrail’in saldırısında tüm liderlerin sağ kurtulduğunu belirtmişti.
Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

