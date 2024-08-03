Trump kabul etti: Harris'le televizyon düellosuna çıkacak

"Kamala Harris ile tanışmayı ve tartışmayı dört gözle bekliyorum" diyen Trump söz konusu tarihin, başkanlık seçimleri için erken oy verme işleminin başlayacağı 6 Eylül'den hemen önceye denk gelmesinin "uygun ve yerinde" olduğunu sözlerine ekledi.





Harris'in Biden'ın yerine geçeceği düşünülen bu düellonun planlandığı gibi gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak Trump'ın sözcüsü Harris resmen aday olmadan bir tartışma programı planlamanın "uygunsuz" olacağını söylemişti. 78 yaşındaki Trump daha önce ise ABD başkanlık seçimlerinin bir geleneği olan televizyon tartışmasında Harris'le karşı karşıya gelmeyeceğini belirten açıklamada bulunmuştu.





Eski Kaliforniya Başsavcısı olan 59 yaşındaki Kamala Harris ise Trump'ı tartışmaya davet etmiş ve geçtiğimiz günlerde Atlanta'daki kampanya programında "Donald, umarım benimle tartışma sahnesinde buluşmayı tekrar düşünürsün; çünkü ne demişler, söyleyecek bir şeyin varsa yüzüme söyle" ifadelerini kullanmıştı.





DW Türkçe'de yer alan habere göre ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, yeterli delegenin oyunu almasıyla Demokratların adayı olmaya hazırlanan Kamala Harris ile televizyon tartışmasına çıkması konusunda Fox News kanalının yaptığı teklifi kabul ettiğini açıkladı.Truth Social isimli sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, program tarihinin 4 Eylül olduğunu belirtti. Harris'in programa katılmayı kabul edip etmediği ise henüz bilnmiyor. Trump programın seyircilerin önünde yapılacağını ve Bret Baier ile Martha MacCallum tarafından yönetileceğini söyledi.Kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Trump'ın karşısına çıkması beklenen 81 yaşındaki mevcut başkan Joe Biden geçen ay yarıştan çekilmişti. Biden'ın kararında yaşıyla ilgili endişelerin ve oy oranındaki düşüşün etkili olduğu düşünülüyor. Biden çekilme kararını Trump'la karşı karşıya geldiği ve zayıf bir performans sergilediği CNN'deki tartışma programının ardından vermişti. İkinci bir Trump-Biden düellosunun 10 Eylül'de ABC kanalında yapılması planlanıyordu.ABD Başkan Yardımcısı Harris, 4 bin civarında Demokrat Parti delegesinin katıldığı elektronik oylama sonucunda başkan adayı olabilmek için yeterli sayıya ulaştı. Oylama Pazartesi gününe kadar devam edecek olsa da pusuladaki tek aday Harris, başkanlık yarışına katılabilmeyi güvence altına aldı. Harris'in adaylığı, bu ay Chicago'da yapılacak olan parti kongresinde resmen açıklanacak.Oylamanın ardından yapılan kutlamaya telefonla bağlanan Harris, gerekli desteği topladığı için "onur duyduğunu" belirtti ve başkanlık yarışını kazanma sözü verdi.