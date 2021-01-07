Samanyolu Haber /Dünya / Trump kabul etti ve söz verdi /07 Ocak 2021 12:56

Trump kabul etti ve söz verdi

ABD Başkanı Donald Trump başkanlık görevinin son bulduğunu kabul etti. Trump ayrıca, seçimleri kazanan Joe Biden'ın görevini devralması için barışçıl bir geçiş dönemi sözünü verdi.

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Trump'ın görevinin son bulduğunu kabul etmesi ABD Temsilciler Meclisi'nin Biden'ın seçim zaferini resmi olarak onaylamasından hemen sonra geldi. ABD Kongresi'ndeki oturum, Trump taraftarlarının binayı işgal etmesi nedeniyle yarıda kalmıştı. Güvenliğin sağlanmasından sonra yeniden toplanan Kongre, Arizona ve Pennsylvania gibi bazı eyaletlere gelen itirazları reddederek Biden'ın zaferini kabul etti.

Yazılı bir açıklama yayımlayan Trump, "Seçim sonuçlarıyla aynı fikirde olmasam da, 20 Ocak'ta barışçıl bir devir teslim olacak. Bu başkanlık tarihinin en mükemmel döneminin sonu olsa da, bu bizim mücadelemizin başlangıcı." dedi.

Trump dün Washington'da düzenlenen gösteride yaptığı konuşmada seçim sonuçlarını tanımadığını yineleyerek Başkan Yardımcısı Mike Pence'den Kongre'deki oturumda seçim sonuçlarını reddetmesini istemişti.

ABD Kongresi'nin işgal edildiği olaydan önce düzenlenen gösteride Trump, taraftarlarını Kongre üyelerini baskı altına alma yönünde teşvik edici ifadeler kullanmış, olay sonrası yayımladığı bir videoda ise şiddetten kaçınmaları çağrısında bulunmuştu. Cumhuriyetçi Parti içinde başta Romney olmak üzere bazı isimler de Trump'ın göreve geldikten sonra izlediği politikaların, Kongre'nin işgal edilmesinde rol aldığını dile getirdi.
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