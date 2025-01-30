Trump, kaçak göçmenleri işkenceleriyle ünlü Guantanamo cezaevine gönderecek

ABD Başkanı Donald Trump, kaçak göçmenlerin tamamını sınır dışı edilmesini sağlayacak kararnameyi imzalayarak yemin törenine damga vurmuştu. İkinci başkanlık dönemine hızlı giriş yapan Trump ülkeye kaçak giren 'suçlu göçmenlerin' gözetim altında tutulması için hazır edilecek tesis için de talimatı verdi.





Trump, 30 bin kapasiteli hapishane için manidar bir yer seçti.





DONALD TRUMP 30 BİN KİŞİYİ HAPSEDECEĞİ YERİ AÇIKLADI

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye farklı ülkelerden çok sayıda ‘suçlunun’ geldiğini ve bu kişilerin Joe Biden döneminde rahatça ülkeye girebildiklerini savunarak artık ciddi tedbirler aldıklarını ifade etti.





Alınan tedbirler kapsamında, Guantanamo Körfezi'ndeki ABD'ye ait tesislerde 30 bin ’suçlu göçmenin’ tutulacağı tesisin hazırlanması talimatı verdiğini açıkladı.





Trump açıklamasında, "Bugün Savunma ve İç Güvenlik Bakanlıklarına, Guantanamo Körfezi'ndeki 30 bin kişilik göçmen tesisinin hazırlıklarına başlamaları talimatını veren bir kararname imzalıyorum. Çoğu kişi, Guantanamo'da Amerikan halkını tehdit eden en kötü suçlu yasa dışı yabancıları alıkoymak için 30 bin kişilik yerimiz olduğunu bile bilmiyor. Bazıları o kadar kötü ki onları tutacak ülkelere bile güvenmiyoruz, çünkü geri gelmelerini istemiyoruz. Bu yüzden onları Guantanamo'ya göndereceğiz" dedi.





İŞKENCE HAPİSHANESİNİ HAZIRLATTI

ABD Başkanı George W. Bush'un en karanlık kararlarından biri olarak görülen Guantanamo Hapishanesi, 11 Eylül'den hemen sonra inşa edildi. ABD’nin 11 Eylül saldırılarından sonra "teröre karşı küresel savaş" söylemiyle 11 Ocak 2002'de kurduğu ve işkence gibi uluslarası hukuka aykırı pek çok eylemin merkezi haline gelen Guantanamo Hapishanesi, hakkındaki tüm kapatma çağrılarına rağmen 22 yıldır varlığını sürdürüyor.





Küba'daki Guantanamo Körfezi'nde açılan hapishane beraberinde bölgede ABD'nin askeri üssü de yer alıyor.