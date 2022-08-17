Trump karşıtı Cheney ön seçimi kaybetti

ABD’nin eski başkan yardımcısı Dick Cheney’nin kızı olan 56 yaşındaki Liz Cheney’nin Wyoming eyaletindeki ön seçimde rakibi Trump’ın desteklediği Harriet Hegeman'dı.



Liz Cheney temsil ettiği Wyoming eyaletinde kendisini destekleyen gruba hitaben yaptığı ve yenilgiyi kabul ettiği konuşmasında ön seçimi kaybetmesini siyasi kariyerinde yeni bir sayfa olarak tanımladı.



Cheney, “2 yıl önce oyların %73’ünü alarak kazandım. Bu gece de kazanabilirdim ama bu Trump’ın seçim yalanlarını desteklememi gerektirirdi. Bu benim seçmeyeceğim bir yol” ifadelerini kullandı.





2024'te aday olabilir mi?



6 Ocak Kongre saldırısını soruşturan komisyonun başkan yardımcısı olan Cumhuriyetçi Liz Cheney, "İşimiz henüz bitmedi. 6 Ocak'tan bu yana Donald Trump'ın Oval Ofis yakınına bir daha yaklaşmamasını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağımı söyledim. Bunda ciddiyim" diye konuştu.



Liz Cheney, “Abraham Lincoln de Senato ve Temsilciler Meclisi seçimlerinde yenilmiş ancak en önemli seçimi kazanmıştı. Hiçbir makam ve koltuk korumaya yemin ettiğimiz ilkelerden daha önemli değildir” ifadelerini kullandı.



George W. Bush döneminin Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin kızı olan siyasetçinin konuşmasındaki bu sözleri 2024'te başkanlık seçimlerinde aday olacağının işareti olarak değerlendirildi.



Eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney de kızının kampanya videosunda “Liz’in Trump’ın bir daha asla Oval Ofis’te olmamasını sağlama çabasına liderlik etmesinden daha önemli bir şey yok” ifadeleriyle Trump'a tepki göstermişti.



Donald Trump’a sert eleştirileriyle bilinen Liz Cheney, geçtiğimiz yıl yapılan oylamada Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Parti merkez karar kurulu liderliğinden ihraç edilmişti.



Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi (RNC) de geçtiğimiz günlerde Liz Cheney’yi kınama kararı almıştı.



Ön seçimi kazanan Hageman Trump'ın iddialarını tekrarlamıştı



Ön seçimi kazanan Harriet Hageman ise tıpkı Trump gibi 2020 seçimlerinde usulsüzlük iddialarını tekrarlamış, oysa herhangi bir delile dayanmayan bu iddialar federal ve eyaletlerdeki seçim yetkilileri tarafından reddedilmişti.



Destekçileri de Cheyenne'de açık havada yapılan rodeo festivalinde Hageman'ın zaferini kutlamak için toplandı.



Wyoming'deki seçim sonuçları Cumhuriyetçi Parti'nin sağa kaydığının güçlü bir göstergesi olarak yorumlandı.



Trump sonuçtan memnun



Sekiz gün önce Florida'daki evi FBI tarafından aranan ve bir dizi soruşturmayla karşı karşıya olan eski Başkan Donald Trump Cheney'nin ön seçimde aldığı yenilgiden memnun.



Trump Cheney'nin yenilgisini, Cheney'nin başkan yardımcısı olduğu Temsilciler Meclisi komisyonunun 6 Ocak soruşturmasına yönelik bir darbe olarak niteledi.



Sosyal medya platformundan mesaj paylaşan Trump, "Liz Cheney kendisinden utanmalı. Artık nihayet şu anda olduğundan daha mutlu olacağı siyasi derinliklerde kaybolup gidebilir. Teşekkürler WYOMING!" ifadelerini kullandı.



Cheney kampanya yerine 6 Ocak komisyonunun çalışmalarına ağırlık verdi



Liz Cheney, 6 Ocak Kongre saldırısından bu yana elindeki her kaynağı Trump’ın siyasi kariyerini sonlandırmaya ayırmış durumda.



Temsilciler Meclisi bünyesinde Demokratlar’ın liderliğinde kurulan ve Kongre saldırısını soruşturan komisyonun Cumhuriyetçi başkanı yardımcısı olan Liz Cheney, bu rolüyle komisyona partiler üstü bir güvenilirlik kazandırdı.



Cheney zamanının çoğunu da Wyoming eyaletindeki seçim kampanyası yerine 6 Ocak komisyonunun çalışmalarına ayırdı.