Trump Kasımdaki Başkanlık seçimlerini erteler mi?

ABD kamuoyu şimdilerde Kasımdaki başkanlık seçimlerinin akıbetini tartışıyor. Çoğu komplo teorisyeni Başkan Trump'ın salgın sebebiyle kötü giden ekonomi yüzünden Başkanlığı kaybetmemek için Kasın ayında yapılacak Başkanlık seçimini erteleyeceğini düşünüyor.











Koronavirüs salgını, ABD'deki bir başkanlık seçim yılının ortasında olması sebebiyle bir çok şeyi de değiştireceğe benziyor.





En azından Başkan Trump'ın şeçim sisteminde ve oylama prosüdüründe değişiklik yapabileceğini düşünenler az değil.

Hatta salgın artarsa Sandık istasyonları gibi halka açık yerlerde toplanmanın hala bir risk düşmesi durumunda seçimin gerçekleşeceği konusunda kimse de garanti veremiyor





Ancak konunun uzmanları bu konuye pek te ihtimal vermiyor . Çünkü ABD'de Hükümetin parti ön seçimleri konusunda prosüdürü değiştirme yetkileri olsa da genel seçimlerde her hangi bir yetkileri yok . Ancak yine de seçimin planlandığı gibi gereöekleşmesi kesin değil.





Pandemiden sallanan ABD'deki eyaletlerde halkın oy kullanması için gerekli şartların sağlanıp sağlanamayacağı konusu şimdilik belirsiz













Bu konuyla ilgili akıllarda bazı soru işaretleri var İşte bu sorulardan bazılarını cevapları





Trump, seçimleri ertelemek için ulusal acil durumu kullanabilir mi?



Hayır. Başkanın bu gücü yok.Hukuk uzmanları, hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat seçim yetkilileri gibi, bu konuda geniş ölçüde hemfikirdir. Partili olmayan Kongre Araştırma Servisi, 11 Eylül sonrasında soruyu araştırdığında aynı sonuca vardı.





ABD Anayasası'na göre, Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, yeniden seçilmeden görevlerine devam edemiyor. Seçim herhangi bir sebeple gerçekleşmezse, bu sefer ABD anayasasındaki kurallar devreye giriyor





ABD Anayasasına göre Başkan seçimi yapılamazsa veya seçim yapılsa bile Başkan ve Yardımcısı göreve başlayamıyorsa Kongre, başkanlığı kimin üstleneceğini veya bu görevi görecek kişiyi kendi içinden belirler .

Yine Anayasaya göre Başkan Demokrat ise başkan yardımcısı Cumhuriyetçi olmak zorunda veya tam tersi