Samanyolu Haber /Gündem / Trump Kasımdaki Başkanlık seçimlerini erteler mi? /19 Mart 2020 11:46

Trump Kasımdaki Başkanlık seçimlerini erteler mi?

ABD kamuoyu şimdilerde Kasımdaki başkanlık seçimlerinin akıbetini tartışıyor.

SHABER3.COM

ABD kamuoyu şimdilerde Kasımdaki başkanlık seçimlerinin akıbetini tartışıyor. Çoğu komplo teorisyeni Başkan Trump'ın salgın sebebiyle kötü giden ekonomi yüzünden Başkanlığı kaybetmemek için Kasın ayında yapılacak Başkanlık seçimini erteleyeceğini düşünüyor. 


Koronavirüs salgını, ABD'deki bir başkanlık seçim yılının ortasında olması sebebiyle bir çok şeyi de değiştireceğe benziyor. 

En azından Başkan Trump'ın şeçim sisteminde ve oylama prosüdüründe değişiklik yapabileceğini düşünenler az değil.
Hatta salgın artarsa Sandık istasyonları gibi halka açık yerlerde toplanmanın hala bir risk düşmesi durumunda seçimin gerçekleşeceği konusunda kimse de garanti veremiyor 

Ancak konunun uzmanları bu konuye pek te ihtimal vermiyor . Çünkü ABD'de Hükümetin parti ön seçimleri konusunda prosüdürü değiştirme yetkileri olsa da genel seçimlerde her hangi bir yetkileri yok . Ancak yine de seçimin planlandığı gibi gereöekleşmesi kesin değil. 

Pandemiden sallanan ABD'deki eyaletlerde halkın oy kullanması için gerekli şartların sağlanıp sağlanamayacağı konusu şimdilik belirsiz



Bu konuyla ilgili akıllarda bazı soru işaretleri var İşte bu sorulardan bazılarını cevapları 

Trump, seçimleri ertelemek için ulusal acil durumu kullanabilir mi?
Hayır. Başkanın bu gücü yok.Hukuk uzmanları, hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat seçim yetkilileri gibi, bu konuda geniş ölçüde hemfikirdir. Partili olmayan Kongre Araştırma Servisi, 11 Eylül sonrasında soruyu araştırdığında aynı sonuca vardı.

ABD Anayasası'na göre, Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, yeniden seçilmeden görevlerine devam edemiyor.  Seçim herhangi bir sebeple gerçekleşmezse, bu sefer  ABD anayasasındaki kurallar  devreye giriyor 

ABD Anayasasına göre Başkan seçimi yapılamazsa veya seçim yapılsa bile Başkan ve Yardımcısı göreve başlayamıyorsa Kongre, başkanlığı kimin üstleneceğini veya bu görevi görecek kişiyi kendi içinden  belirler . 
Yine Anayasaya göre Başkan Demokrat ise başkan yardımcısı Cumhuriyetçi olmak zorunda veya tam tersi 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump Kasımdaki Başkanlık seçimlerini erteler mi? Sonraki Haber >>

Dua'ya davet

Dua'ya davet

Canlı yayında koronavirüs danışma hattı aranınca...

Canlı yayında koronavirüs danışma hattı aranınca...

Sosyal medyada dolaşan ürkütücü virüs videosu

Sosyal medyada dolaşan ürkütücü virüs videosu

'Eski Kara Kuvvetler Komutanı Aytaç Yalman koronavirüsten öldü'

'Eski Kara Kuvvetler Komutanı Aytaç Yalman koronavirüsten öldü'

Bu işin şakası yok

Bu işin şakası yok

Sağlık çalışanı: Biliyorsunuz virüs Kapalıçarşı'dan çıktı

Sağlık çalışanı: Biliyorsunuz virüs Kapalıçarşı'dan çıktı

Arnold Schwarzenegger: 'Evde kalın '

Arnold Schwarzenegger: 'Evde kalın '

40 günlükken hapse giren Asım Sencer bebeğin gözyaşları

40 günlükken hapse giren Asım Sencer bebeğin gözyaşları

'Bizden terörist çıkmaz'

'Bizden terörist çıkmaz'

Merkel'den Türkçe alt yazılı mesaj

Merkel'den Türkçe alt yazılı mesaj
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:37:35