Samanyolu Haber /Dünya / Trump: Kaybedersem belki ABD'yi terk etmek zorunda kalırım /17 Ekim 2020 17:23

Trump: Kaybedersem belki ABD'yi terk etmek zorunda kalırım

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden'a kaybederse ülkeden ayrılabileceğini söyledi.

SHABER3.COM

Georgia eyaletinin Macon kentinde bir miting düzenleyen Donald Trump, Biden'ın ABD tarihindeki en kötü başkan adayı olduğunu ve bunun üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi; "Düşünsenize kaybedersem siyaset tarihindeki en kötü adaya kaybetmiş olacağım". 

Trump bu sözlerinden sonra, "Kaybetmem durumunda çok iyi hissetmeyeceğim. Belki de ülkeden ayrılmak zorunda kalırım" dedi.

Trump kısa süre önce de Biden ailesinin yozlaşmış olduğunu söyleyerek tutuklanmaları için çağrıda bulundu.

Biden, bütün ulusal anketlerde rakibi Trump'ın önünde bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump: Kaybedersem belki ABD'yi terk etmek zorunda kalırım Sonraki Haber >>

Halk röportajında gözyaşlarını tutamadı: 52 yaşındayım, ekmek param yok!

Halk röportajında gözyaşlarını tutamadı: 52 yaşındayım, ekmek param yok!

Yandaş muhabiri Aliyev düzeltti: Öyle bir şey yok, aksine...

Yandaş muhabiri Aliyev düzeltti: Öyle bir şey yok, aksine...

S-400 füzesi deneme atışı yapıldı

S-400 füzesi deneme atışı yapıldı

Çin Devlet Başkanı konuşurken öksürük tuttu

Çin Devlet Başkanı konuşurken öksürük tuttu

ABD başkanlık seçimleri için oy kullanma başladı

ABD başkanlık seçimleri için oy kullanma başladı

İsveçli bakanla Çavuşoğlu arasında Suriye ve ifade özgürlüğü tartışması

İsveçli bakanla Çavuşoğlu arasında Suriye ve ifade özgürlüğü tartışması

Küçük ortak Perinçek'ten Öcalan iddiası!

Küçük ortak Perinçek'ten Öcalan iddiası!

Açılmış köprüyü fark etmedi!

Açılmış köprüyü fark etmedi!

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Film gibi bir hadise !

Film gibi bir hadise !
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:27:47