Samanyolu Haber /Dünya / Trump kendi fotoğrafını bakın kime montaj ederek paylaştı /27 Kasım 2019 22:00

Trump kendi fotoğrafını bakın kime montaj ederek paylaştı

Sosya medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündem olan ABD Başkanı Donald Trump, yine çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

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Göreve geldiği günden bu yana Twitter paylaşımları ile gündemden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump, bu defa başının, efsane "Rocky Balboa" karakterine montajlandığı bir fotoğrafı paylaştı.

Trump, Twitter üzerinden yine oldukça ilgi çeken bir paylaşıma imza attı.

Başkan Trump, oyuncu Sylvester Stallone'un hayat verdiği ve bir dönem "efsane" olarak anılan "Rocky Balboa" karakterinin vücuduna kendi kafasının montajlandığı bir fotoğrafı paylaştı.

Trump'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde on binlerce beğeni ve retweet alırken "Donald Balboa" yorumları yapıldı.

Donald Trump, aynı fotoğrafa Instagram hesabında da yer verdi. 


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