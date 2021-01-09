Samanyolu Haber /Dünya / Trump kendi sosyal medya platformunu kurmaya karar verdi /09 Ocak 2021 16:24

Trump kendi sosyal medya platformunu kurmaya karar verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’ın kişisel hesabını askıya almasının ardından kendi sosyal medya platformunu kuracağını açıkladı.

SHABER3.COM

Sosyal medya platformları üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle hesapları askıya alınan Trump, kendi sosyal medya platformunu oluşturacağını bildirdi.

Trump'ın 'realDonaldTrump' kullanıcı adlı hesabını 'şiddete teşvik' gerekçesiyle askıya alan Twitter, seçim kampanya ekibi tarafından kullanılan ve 2.4 milyon takipçisi olan 'TeamTrump' adlı hesabı da askıya almıştı. 

Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra daha çok şiddeti kışkırtma riski nedeniyle bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık." ifadesi kullanılmıştı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump kendi sosyal medya platformunu kurmaya karar verdi Sonraki Haber >>

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Alışverişin ZAM-anı geldi!

Alışverişin ZAM-anı geldi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:42:48