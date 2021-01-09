Trump kendi sosyal medya platformunu kurmaya karar verdi

Sosyal medya platformları üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle hesapları askıya alınan Trump, kendi sosyal medya platformunu oluşturacağını bildirdi.







Trump'ın 'realDonaldTrump' kullanıcı adlı hesabını 'şiddete teşvik' gerekçesiyle askıya alan Twitter, seçim kampanya ekibi tarafından kullanılan ve 2.4 milyon takipçisi olan 'TeamTrump' adlı hesabı da askıya almıştı.





Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra daha çok şiddeti kışkırtma riski nedeniyle bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık." ifadesi kullanılmıştı.







