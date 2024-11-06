Trump koltuğuna geçmeden ilk kararını açıkladı: Sınırlar o insanlara kapatılacak

Donald Trump, tarihi bir seçim zaferş kazandı. Trump'ın partisi Cumhuriyetçiler hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirdi.





Trump'tan zafer konuşması! "Amerika'nın altın çağı olacak" Trump'tan zafer konuşması! "Amerika'nın altın çağı olacak"





GÖÇMENLER VE EKONOMİ SEÇİM ZAFERİ GETİRDİ

Kamala Harris'in ve Demokratlar Trump'a karşı büyük bir hezimet yaşadı. Dış Politika uzmanları, Demokratların seçimi kaybetmesinin en büyük sebebinin göçmenler ve ekonomi olduğunu vurguladı.





Trump davalık olduğu eyaleti kazandı. Kefaletle serbest bırakılmıştı Trump davalık olduğu eyaleti kazandı. Kefaletle serbest bırakılmıştı





Donald Trump, zafer konuşmasında da ülke içine dönük ilk uygulamalı politikasının sınır güvenliği olacağını duyurdu. Trump, şunları dile getirdi:





Bütün sınırlarımızı kapatmamız gerekiyor. Ülkemize girişleri durdurmamız gerekiyor. Tabii ki içeri, ülkemize kanuni olarak girmeleri lazım. İçeri giremezler demiyorum ama yasalara uygun olarak girmeleri lazım, kanuni olarak girmeleri lazım.