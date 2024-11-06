Samanyolu Haber /Dünya / Trump koltuğuna geçmeden ilk kararını açıkladı: Sınırlar o insanlara kapatılacak /06 Kasım 2024 11:09

Trump koltuğuna geçmeden ilk kararını açıkladı: Sınırlar o insanlara kapatılacak

Yeniden ABD Başkanı seçilmeye çok yakın olan Donald Trump, ABD'nin tüm sınırlarının kapatılıp göçmenlere sıkı tedbirler uygulanacağını duyurdu.

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Donald Trump, tarihi bir seçim zaferş kazandı. Trump'ın partisi Cumhuriyetçiler hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirdi.

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GÖÇMENLER VE EKONOMİ SEÇİM ZAFERİ GETİRDİ
Kamala Harris'in ve Demokratlar Trump'a karşı büyük bir hezimet yaşadı. Dış Politika uzmanları, Demokratların seçimi kaybetmesinin en büyük sebebinin göçmenler ve ekonomi olduğunu vurguladı.

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Donald Trump, zafer konuşmasında da ülke içine dönük ilk uygulamalı politikasının sınır güvenliği olacağını duyurdu. Trump, şunları dile getirdi:

Bütün sınırlarımızı kapatmamız gerekiyor. Ülkemize girişleri durdurmamız gerekiyor. Tabii ki içeri, ülkemize kanuni olarak girmeleri lazım. İçeri giremezler demiyorum ama yasalara uygun olarak girmeleri lazım, kanuni olarak girmeleri lazım.
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