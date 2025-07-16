Samanyolu Haber /Dünya / Trump konuştu: Zelensky'i Moskova'yı vurması için teşvik etti mi? /16 Temmuz 2025 09:42

Trump konuştu: Zelensky'i Moskova'yı vurması için teşvik etti mi?

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya'nın başkenti Moskova'ya saldırmaması gerektiğini vurgulayan Trump, "Rusya-Ukrayna savaşında taraf değilim, bu savaş bitmeli" dedi. Financial Times'ta yer alan bir haberde, Trump'ın Zelenskiy'e Moskova'yı vurup vuramayacağını sorduğu iddia edilmişti.

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ABD Başkanı Donald Trump, hakkında çıkan 'saldırı sorusu' iddialarının ardından açıklamada bulundu.

'ZELENSKIY MOSKOVA'YA SALDIRMAMALI'
Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya'nın başkenti Moskova'ya saldırmaması gerektiğini belirtti. Şu anda Ukrayna'nın tarafında olup olmadığı sorulan Trump, "Ben kimsenin tarafında değilim" ifadelerini kullanarak, insanlığın tarafında olduğunu çünkü ölümleri durdurmak istediğini vurguladı.

Rusya'nın 50 gün içinde Ukrayna konusunda barış anlaşmasına varmaması halinde Rusya'ya uygulanan gümrük vergilerini yüzde 100 artıracağını ve Rusya'dan petrol alan ülkelere yönelik ekstra gümrük vergileri uygulanacağını hatırlatan Trump, "50 günün çok uzun olduğunu düşünmüyorum ve bundan daha erken de olabilir. 50 günün sonunda eğer bir anlaşmaya varamazsak, bu çok kötü olacak" dedi.

NE OLMUŞTU?
Financial Times çıkan bir haberde, Donald Trump'ın, Volodimir Zelenskiy'e ülkesinin Kiev'e uzun menzilli silahlar sağlaması durumunda Moskova'yı vurup vuramayacaklarını sorduğu iddia edilmişti. Haberde Trump'ın 4 Temmuz'da yaptığı görüşmede Zelenskiy'e açıkça, "Volodimir, Moskova'yı vurabilir misin? St. Petersburg'u da vurabilir misin?" diye sorduğu öne sürüldü. Zelenskiy ise iddiaya göre bu soruya "Kesinlikle… Eğer bize silahları verirseniz yapabiliriz" yanıtını verdiği iddia edildi.
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