Trump, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde acil durum ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde acil durum ilan etti.





Trump, ''Farklı bir aşamadayız. Artık bazı kuralları değiştirmek gerekiyordu. Resmi olarak bugün ulusal acil durum ilan ediyorum'' dedi.





ABD'deki tüm hastanelerden acil durum hazırlık planlarını devreye sokmasını talep eden Trump, "Acil durum ilanıyla Sağlık Bakanı, tıbbi hizmet sağlayan kurumlara yönelik bazı ruhsat şartlarını erteleyebilecek, esneklik sağlanabilecek" dedi.





Öte yandan Trump "Koronavirüs'le mücadele kapsamında yerel ve eyaletler çapında 50 milyar dolarlık yeni bir bütçeyi devreye sokuyoruz" diye konuştu.





ABD'de gelecek hafta başına kadar yaklaşık 500 bin Koronavirüs test kitine erişilebileceğini söyleyen Trump, bir ay içinde ise 5 milyon test kitinin hazır hale geleceğini söyledi. Trump, "Ülkemizde çok güçlü bir şekilde bu yönde çalışıyoruz. Herkesin bu testi yaptırmasına gerek yok. Bu gelip geçici bir şey. Bundan çok daha güçlü çıkacağız. Çok şey öğrendik" dedi.





Ayrıca, New York Valisi Andrew Cuomo, New York'ta toplam vakası sayısının 421 kişiye ulaştığını, bunlardan 150’sinin New York kentinde olduğunu kaydetmiş, ''Sanırım New York eyaletinde dolaşan binlerce vaka var. Bu gidişle her yerde olacak” demişti.





ABD genelinde son güncellemelere göre Koronavirüs taşıyan vaka sayısının 1700'ü geçtiği, ölü sayısının ise 41'e ulaştığı bildirilmişti.





Acil başkanlık yetkileri neler?





ABD Başkanı, ulusal acil durum ilan ederek yetkilerini genişletebiliyor.





Böylece yönetim ulusal kriz durumlarında daha hızlı karar alıp bu kararları uygulamaya koyabiliyor.





Acil durum ilan edildiğinde ABD Başkanı 100 farklı yasada yer alan özel yetkilere sahip oluyor.