Trump, Koronavirüs tedavisi için o ilaca onay verdi

Trump, Oval Ofis’te FDA Başkanı Stephen Hahn, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan doktorlar Deborah Birx ve Anthony Fauci ile gazetecilerin karşısına çıktı. Remdesivir isimli ilacın klinik deneylerde olumlu sonuç verdiğine işaret eden Trump, “FDA’in, Remdesivir için onay verdiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum.” ifadesini kullandı. Doktor Fauci ise söz konusu ilacın şimdilik sadece durumu ağır olan hastalarda kullanılacağını açıkladı.











ABD Gıda ve İlaç İdaresi FDA’den yapılan açıklamada ise ilaca “acil durum onayı” verildiği belirtiledek, “Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların tedavisinde Remdesivir kullanımının güvenliği ve etkisi konusunda sınırlı sayıda bilgimiz var.” dendi.