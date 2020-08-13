Samanyolu Haber /Dünya / Trump kritik görüşmeyi açıkladı /13 Ağustos 2020 19:01

Trump kritik görüşmeyi açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi konusunda uzlaşmaya vardıklarını söyledi.

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Anlaşma, İsrail’in Batı Şeria’daki ilhak planlarını askıya alması karşılığında BAE ile diplomatik ilişkilerinin normalleşmesini öngörüyor.

Trump, bu kararı "tarihi diplomatik bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.Açıklamada, İsrail ve BAE heyetlerinin önümüzdeki haftalarda bir dizi konuda ikili anlaşma imzalamak için bir araya gelecekleri de belirtildi.

BAE Veliaht Prensi Muhammed de konuyla ilgili Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Prens Muhammed, "Başkan Trump ve Başbakan Netanyahu ile yaptığımız telefon görüşmesinde, İsrail'in Filistin topraklarını ilhak etmeyi durdurması konusunda bir anlaşmaya varıldı. BAE ve İsrail ayrıca, işbirliği yapma ve ikili ilişkilerin tesisine yönelik bir yol haritasının belirlenmesi konularında mutabakata vardı" dedi.

İki ülke arasında bu tarihe kadar herhangi bir resmi ilişki bulunmuyordu. BAE, 1948'de kurulan İsrail devletini resmen tanımıyordu.BAE, ayrıca İsrail vatandaşlarının havaalanını transit uçuşlar için kullanmaları dışında ülkeye girişlerine izin vermiyordu.

Ancak son yıllarda iki ülke arasında bir yakınlaşma süreci başlamıştı.2015 yılında İsrail, Abu Dabi'de bulunan Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kurumu'nda resmi diplomatik misyon açmıştı.
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