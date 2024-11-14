Trump kritik koltukların yeni sahiplerini belirledi

ABD'de başkanlık seçimini kazandıktan sonra kabinesini oluşturan Donald Trump, Cumhuriyetçi senatör Marco Rubio'nun Dışişleri Bakanı olarak görev yapacağını duyurdu.





Trump'ın bu görevi Rubio'ya vereceğine dair haberler bir süredir ABD basınına yansıdığı için bu karar sürpriz olarak karşılanmadı.





Aslen avukat olan ve 2011'den beri Florida senatörlüğü yapan 53 yaşındaki Rubio, dış politika konularında Trump'la benzer görüşlere sahip.





DW Türkçe'nin haberine göre özellikle Çin ve İran konusunda sert politikalardan yana olan Rubio, sıkı bir İsrail destekçisi. Hamas'ın ortadan kaldırılması gereken bir terör örgütü olduğunu belirten Rubio, bu doğrultuda ABD'nin rolünün de İsrail'e gereken tüm askeri materyalleri tedarik etmek olduğunu savunuyor.





Rubio, geçen Nisan ayında Ukrayna'ya Rusya'yla savaşında destek içeren kapsamlı bir askeri yardım paketine ret oyu veren 15 Cumhuriyetçi senatörden biriydi.





Rubio ayrıca 2020 yılında Hong Kong'daki protestolar konusundaki duruşu nedeniyle Çin tarafından yaptırım uygulanan bir isim.





Cumhuriyetçi siyasetçi, geçmişte Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği kara harekâtları ve Ankara'nın Venezuela ile kurduğu yakın ilişkiyi yüksek sesle eleştirmişti. Rubio'nun Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti yanlısı tutumu da dikkat çekmişti.





Rubio, Senato'dan onay alması durumunda yeni kabinede Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak.





Gaetz sürprizi

Kabinesini kendine sadık isimlerden kuran Trump, Adalet Bakanlığı görevi konusunda da bu tutumunu değiştirmedi.





Trump, bu görev için Floridalı Temsilciler Meclisi üyesi Matt Gaetz'i seçtiğini duyurdu. Cumhuriyetçi siyasetçi Gaetz'in adı, bu görev için ismi ön plana çıkan adaylar arasında değildi.





Beyaz Saray'da Biden'la görüşme

Trump dün ayrıca görevden ayrılmaya hazırlanan ABD Başkanı Joe Biden'la Beyaz Saray'da bir araya geldi.





Trump, 2020'de dönemin ABD Başkanı olarak girdiği seçimi kaybettikten sonra Biden'ı Beyaz Saray'da ağırlamayarak bu geleneği bozmuştu.





Oval Ofis'teki buluşmanın kameralar önündeki bölümünde tokalaştığı Trump'a "Tekrar hoş geldiniz" diyen Biden, Cumhuriyetçi siyasetçiyi seçim zaferinden ötürü tebrik etti. Trump ise "Siyaset zor ve çoğunlukla dünya çok hoş değil. Bugün dünya güzel ve buna çok minnettarım" dedi.





Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaklaşık iki saat süren görüşmenin "çok samimi ve çok zarif" geçtiğini söyledi.





Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise Biden'ın, Ukrayna'ya yönelik ABD desteği konusunda şüpheci olan Trump'a Rusya karşısında Kiev'le dayanışma göstermenin gerekliliğine vurgu yaptığını açıkladı.





Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağladı

Beyaz Saray yarışında Demokrat rakibi Kamala Harris'i mağlup eden Trump, Cumhuriyetçilerin ABD Kongresi'nin her iki kanadında da üstünlüğü sağlamasıyla zaferini perçinledi. Cumhuriyetçiler, Senato'dan sonra Temsilciler Meclisi'nde de çoğunluğu ele geçirdi. California'dan sonra Arizona eyaletinde de seçimi kazanan Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde 218 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu sağladı.





Cumhuriyetçiler geçen haftaki seçimler sonucunda, Kongre'nin diğer kanadı olan Senato'da da çoğunluğu ele geçirmişti.